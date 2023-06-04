برلماني: الحوار الوطني يحدد أولويات العمل.. والشعب مصر السلطات

قال النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ الحوار الوطني يعمل على تحديد أولويات العمل الوطني، موضحًا أن إتاحة المعلومات وتداولها ستكون أولويات مختلفة للمواطنين، فهناك من يهتمون بالمعلومات ذات الطبيعة الاقتصادية مثل المستثمرين، إذ يحاولون معرفة التسهيلات والضرائب التي تقرها الدولة وغيرها.

وأضاف «مقلد» خلال حواره مع الإعلامي محمود السعيد، مقدم برنامج «الحوار الوطني»، المذاع على قناة «اكسترا نيوز»، أن إتاحة المعلومات وحرية تداولها ستخاطب كل فئة بشكل مختلف وفقا للأولويات في النشاط الاقتصادي والاجتماعي والاهتمامات الشخصية وغيرها.

تداول المعلومات يساعد على الوصول لمعلومة سليمة

وتابع عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: «تحقيق تداول المعلومات يساعد بشكل كبير على الوصول لمعلومة سليمة، ويساعد المستثمرين في استثماراتهم والأشخاص الطبيعية في حياتهم وتخفض وتيرة الشائعات وفقا للضوابط والمحددات التي ينص القانون عليها».

وأكد: «كل مؤسسات الدولة ومن ضمنها المؤسسة التشريعية تمثل الشعب لأن الشعب هو مصدر السلطات، كما أن آلية التشريع داخل مجلس النواب تحكمها الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2016، واللجان النوعية لها دور والجلسة العامة لها دور وفي النهاية يتم إقرار ورفض القوانين ثم إصدارها من قبل رئيس الجمهورية».

وجود آلية دستورية تحكم مجلس النواب

وشدد على وجود آلية دستورية تحكم مجلس النواب في إقرار القوانين ونظرها أو رفضها، وفي الحوار المجتمعي يتحدث المشاركون في عدد من الأطر، والدستور هو السقف، بخلاف ذلك يمكن لأي شخص التقدم بأفكاره وفي النهاية سيتم صياغتها في توصيات تُرفع إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.