عضو «التنسيقية»: الحوار الوطني تطبيق لرسالة السيسي بالاستماع للشباب

قالت الدكتورة غادة علي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ تصريح الرئيس عبدالفتاح السيسي لزعماء العالم «استمعوا إلى شبابكم» كان رسالة ورؤية وأصبح نهجا، كما دعا إلى عقد الحوار الوطني وهو ما يعتبر تطبيقا لهذه الرؤية.

الحوار الوطني لا يشمل الشباب فقط

وأضافت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال حواره مع الإعلامي مصطفى نزار ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: «الحوار الوطني لا يشمل الشباب فقط، ولكن هناك أيضا ذوي الخبرة وكل الأيدولوجيات، نفكر في مستقبل بلدنا، هناك قرار تشاركي وبمنتهى الشفافية والحيادية، وبخاصة بعد إسناد تنظيم واستضافة الفعاليات للأكاديمية الوطنية للتدريب كجهة محايدة تماما عن أي أيدولوجية».

الدعوة للرأي والرأي الآخر كانت مهمة جدا

وتابعت «علي»: «الدعوة للرأي والرأي الآخر كانت مهمة جدا، ونحن كتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نعلم جيدا قيمة هذه المخرجات لأننا كتنسيقية طاولة حوار وصورة مصغرة من الحوار الوطني، فقد نجح هذا الفكر واستطعنا أن نسمع بعض من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين».