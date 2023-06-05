رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

عشرات المُستوطنين يقتحمون «الأقصى» تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

كتب:

أ ش أ
11:06 ص | الإثنين 05 يونيو 2023
المسجد الأقصى

المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك في القدس الشرقية المحتلة، بحماية مُشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان صحفي، أن المستوطنين، الذين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، نفذوا جولات استفزازية، وأدَّوا طقوسا تلمودية في باحاته، وقرب أبوابه.

 اقتحامات يومية من المستوطنين للأقصى

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين يوميا عدا السبت والجمعة على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في مدينة «الخليل» منذ المذبحة التي ارتكبها المتطرف اليهودي باروخ جولدشتاين عام 1994

اقرأ المزيد:

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى في حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

مستوطنون إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى أثناء صلاة الجمعة

مستوطنون إسرائيليون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال
بقلم أ ش أ