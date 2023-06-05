عشرات المُستوطنين يقتحمون «الأقصى» تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك في القدس الشرقية المحتلة، بحماية مُشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان صحفي، أن المستوطنين، الذين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، نفذوا جولات استفزازية، وأدَّوا طقوسا تلمودية في باحاته، وقرب أبوابه.

اقتحامات يومية من المستوطنين للأقصى

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين يوميا عدا السبت والجمعة على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في مدينة «الخليل» منذ المذبحة التي ارتكبها المتطرف اليهودي باروخ جولدشتاين عام 1994