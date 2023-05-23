عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

اقتحم عشرات المستوطنين اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

اقتحام المستوطنين الإسرائيليين المسجد الأقصى

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس - في بيان صحفي - بأن المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته، وقرب أبوابه.

اقتحامات يومية للمسجد الأقصى

ويتعرض الأقصى لـ اقتحامات المستوطنين يوميًا عدا الجمعة والسبت على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في الخليل منذ المذبحة التي ارتكبها المتطرف اليهودي باروخ جولدشتاين عام 1994.