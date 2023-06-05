عضو «التنسيقية»: الحوار الوطني إضافة مهمة للحياة السياسية في مصر

قالت كريمة أبو النور عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ الحوار الوطني من أهم الفعاليات التي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة، لأن تداول وجهات النظر والأفكار والنقاش بشأنها أمر مهم للغاية حتى لو لم يحدث توافق، موضحة أن الأصل في السياسة هو النقاش وأن نصل معا إلى الطريق الأفضل، وخاصة إذا كان لدينا نقاشات كثيرة يمكنها أن تكون محل اتفاق بين مختلف الأطراف.

الحوار الوطني إضافة للحياة السياسية في مصر

وتابعت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن الحوار الوطني أضاف للحياة السياسية في مصر من وقت الدعوة له حتى الآن، وهناك موضوعات يمكن أن تكون محل اتفاق، فالمحور الاجتماعي يمكننا الخروج منه بنقاط نبني عليها مثل محور السكان، مشيرة إلى أن قضية السكان من أخطر المشكلات التي تواجه مصر، حيث أن هناك زيادة كبيرة جدا في النمو السكاني مع قلة الموارد المصاحبة للتغيرات المناخية وتقرير الأمم المتحدة الذي ينص على أن مصر ستكون من أكبر الدول المساهمة في المليار التاسع وهذا الأمر مؤشر خطير جدا.

المحور السكاني يمكننا الوصول فيه إلى أمور نبني عليها

وأضافت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال حوارها مع الإعلامي مصطفى نزار ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: «ليس لدينا مشكلة في النمو السكاني فقط، ولكن المشكلة هي أن الأماكن الأكثر إنجابا هي الأماكن الأكثر فقرا، وبالتالي فإن هناك مشكلة في الخصائص السكانية».

وتابعت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: «المحور السكاني يمكننا من الوصول إلى أمور نبني عليها، وبخاصة أن مصر سبقت وأن عملت هذا المحور، فنحن لا نتحدث عن مشكلة حديثة ولكن مشكلة موجودة منذ سنوات طويلة»، مؤكدة أن الأسرة التي تتمتع فيها المرأة بالتمكين يختلف وضعها عن الأسر التي لم تتلق المرأة فيها التعليم: «هذه الأسر تعاني ولا تجد صحة أو تعليم أو مأكل جيد، نحتاج إلى توعية بشكل أكبر، وسنستعين بتجارب دول أخرى وتجارب ناجحة نفذتها مصر».