«زراعة الإسكندرية» تدرب السيدات على صناعة منتجات الألبان بالمنازل

بدأت مديرية الزراعة في محافظة الإسكندرية في تدريب السيدات على صناعة منتجات الألبان في المنازل من خلال دورة تدريبية كدور جديد للتدريب والتثقيف، ما يضاف إلى جهود الوزارة في دعم المواطنين إلى جانب الإرشاد الزراعي، ودعم المزارعين في الحصول على إنتاج عال من المحاصيل باستخدام أفضل أنواع التقاوي المناسبة لنوع الأرض وخصوبتها، كذلك استخدام المبيدات غير المغشوشة.

تصنيع منتجات الألبان فى المنزل

وقال نبيل الششتاوى وكيل وزارة الزراعة في الإسكندرية، اليوم، في تصريحات لـ«الوطن» إن المديرية بدأت في عمل دورات للمرأة المصرية لتدريبها عمليًا على الإنتاج، وخاصة ما يتعلق بالمشروعات الصغيرة التي يمكن عملها في المنزل، ودون تكاليف كبيرة وتحقق لها عائد مادى مناسب، أو تستخدم منتجاتها منزلياً كتوفير للنفقات ومن ضمن هذة الدورات، دورة تصنيع منتجات الألبان في المنزل وكيفية تصنيعها من الحليب وبأطعم مختلفة.

تصنيع الجبن الكريمي

وأضافت تريزة سعد عطا اللة مدير الإدارة العامة للإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة في الإسكندرية أنه من أهداف المديرية العمل فى التعاون مع المزارعين وأسرهم فى مختلف المجالات الخاصة بالزراعة، وخاصة وأن منتجات الألبان تعتمد على ألبان المواشي فقمنا بتدريب السيدات على صناعة منتجات الألبان بالمنزل، على تصنيع الجبن الكريمى بأطعم مختلفة وبطرق مختلفة من الحليب وكذلك طريقة تصنيع الجبن القريش وأنواع أخرى من أجود أنواع الجبن.