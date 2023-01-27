أسعار الألبان والجبن اليوم بالمحافظات.. 52 جنيها لكيلو الجبنة البيضاء

تراجعت أسعار الألبان والجبن اليوم بالمحافظات لبعض المنتجات بشكل طفيف، بينما استقرت أسعار أصناف أخرى، وذلك في وفقا لعمليات البيع والشراء بالأسواق الحرة والمتاجر المنتشرة في المحافظات.

أسعار الألبان والجبن اليوم بالمحافظات

وأكد الدكتور عبدالرازق الفقي، عضو لجنة سلامة الألبان للرقابة على منتجات الألبان بالطب البيطري، ورئيس قسم الإنتاج الحيواني والسمكي بكلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، لـ«الوطن»، أن أسعار الألبان والجبن اليوم بالمحافظات تشهد استقرارا في بعض الأصناف ووتراجع أخرى، وجاءت كالتالي:

- سعر كيلو اللبن الجاموس الطازج يتراوح بين 16 و18 جنيها.

- سعر كيلو اللبن البقري الطازج بين 11 و13 جنيها.

- سعر كيلو السمن البلدي الجاموسي الفلاحي بين 160 و165 جنيها.

- سعر كيلو السمن البلدي البقري الفلاحي 125 و130 جنيها.

- سعر كيلو الجبن البيضاء الفلاحي الطرية 52 وحتى 58 جنيها.

- سعر كيلو الجبنة القديمة بين 48 و55 جنيها.

- سعر كيلو «المش» 32 جنيها، وسط تراجع ثلاثة جنيهات.

- سعر كيلو «المورتة» الفلاحي 38 جنيها.

أسعار الألبان والجبن اليوم بالمحافظات والمنتج

وقال «الفقي» إن حركة البيع والشراء للألبان والجبن اليوم بالمحافظات شهدت رواجا واسعا في بداية تعاملات اليوم الجمعة، مشيرا أن الكميات المعروضة من الألبان بها وفرة كبيرة تقدر بنحو 38 مليون كيلو ألبان يوميا، بخلاف السمن والجبن.