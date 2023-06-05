وزيرة البيئة تزور مصنعا للورق المقوى بالسادات: يوفر 70% من الاستهلاك المحلي

استهلت الدكتورة ياسمين فؤاد زيارتها لمدينة الإسكندرية بتفقد المشروعات البيئية في شركة لصناعة الورق والكرتون بمدينة السادات، في إطار دعم التوافق البيئي للمساهمة في زيادة الصادرات وتقليل الاستيراد، حيث يوفر المصنع 70 % من الاستهلاك المحلي لكرتون الدوبلكس بقيمة 2.5 مليار جنيه سنويا من إجمالي حجم استيراد الورق والكرتون على مستوي الجمهورية، حيث يُصدّر المصنع 30 % من إنتاجه.

المصنع يوفر70 % من الاستهلاك المحلي لكرتون الدوبلكس

وتفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد مشروع تطوير محطة معالجة الصرف الصناعي وإعادة التدوير الذى يهدف إلى رفع كفاءة المحطة لتحقيق فرص أكبر لإعادة تدوير مياه الصرف الصناعي لاستخدامها مرة أخرى بنسبة مستهدفة حوالى 80% (بدلا من 70% حاليا)، عن طريق إضافة أجزاء جديدة للتهوية والتبريد مع عمل تعديل وتطوير لحوض الترسيب لاستيعاب المزيد من كمية المياه المعالجة لتقليل الحمل الهيدروليكي والعضوي علي باقي مراحل المحطة ، و ويقوم المصنع باستخدام المخلفات الصلبة الناتجة بعد المعالجة في انتاج انوع مختلفة من الكرتون وذلك بالتنسيق مع اللجنة الدائمة للصرف الصناعي بوزارة البيئة لتخفيف الحمل البيئي علي الشبكة العمومية.

كما قامت وزيرة البيئة بتفقد عدد من المشروعات الجاري تنفيذها، كمشروع التوسع في محطة أعادة تدوير المخلفات الورقية (الدشت)، الذي يهدف إلى تنفيذ خطط التوسعات المساحية المستقبلية المطلوبة لزيادة القدرة على إعادة تجميع وتدوير المخلفات الورقية (دشت الورق والكرتون كمادة خام أساسية)، وذلك عن طريق إنشاء ساحات جديدة لتجميع وفرز وكبس الدشت، بدلا من الاستعانة الكاملة بموردين دشت بالإضافة الي تجهيز وتشطيب المنتج النهائي.

وخلال الجولة ناقشت وزيرة البيئة الخطوات التنفيذية لمشروع إعادة تدوير عبوات المشروبات الكرتونية المبطنة، الجاري تنفيذه بالتعاون مع شركة تتراباك العالمية باستثمارات تبلغ 2,5 مليون يورو، لاستقدام أحدث تكنولوجيا لإعادة تدوير العبوات الكرتونية من خلال المعدات التي سيتم تركيبها خلال النصف الثاني من عام 2023، بقدرة تدوير أكثر من 8000 طن سنويا خلال خمس سنوات، وذلك ضمن استراتيجية الشركتين للاستدامة وحماية البيئة حيث يعد هذا المشروع الأول من نوعه في مصر وشمال أفريقيا.

المشروع الأول من نوعه في مصر وشمال افريقيا

وأشارت الوزيرة إلى أن وزارة البيئة تتولى مسئولية تنظيم وتخطيط قطاع المخلفات وتحديد الأدوار والمسئوليات، وتسعى بعد تطبيق قانون إدارة المخلفات إلى تشجيع الاقتصاد الدوار، وترسيخ فكرة مسئولية مولد المخلف عن ثمن إدارته، والبحث عن فرص التشبيك بين القطاع الخاص ومولد المخلف للتأكد من إدارته إدارة سليمة، في ضوء المسئولية الممتدة للمنتج، وأيضا بحث آليات إشراك المواطن في ادارة مخلفات التعبئة والتغليف من خلال إرجاعها مرة أخرى للمصنع تدويرها، بما يساهم في توفير جزء من مدخلات الإنتاج للمصنع، ويحقق عائد بيئي بتنفيذ فكرة المسئولية الممتدة للمنتج وتقليل وصول هذه المخلفات إلى مراحل الدفن النهائي والاستفادة منها، ورفع وعي المواطن بدوره في ادارة المخلفات غي إطار المبادرة الرئاسية اتحضر للأخضر وحملة جميلة يا مصر.

كما ناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد مخطط مشروع التوليد المشترك للطاقة (Cogeneration) الجاري تنفيذه بالشركة، حيث يوجد لدي الشركة مشروع لتوليد التيار الكهربي والبخار باستخدام الغاز الطبيعي بأجمالي استثمارات 12 مليون دولار عن طريق انشاء محطة Cogeneration ذاتية داخل المصنع، وجاري الحصول على موافقة وزارة الكهرباء والطاقة المصرية، واستمعت وزيرة البيئة إلى التحديات التي تواجه المستثمرين لدعم توسع صناعتهم لتغطية 100% من السوق المحلى.