«الهجرة» تنظم دورة تدريبية مجانية للراغبين في العمل بألمانيا

أعلن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، تنظيم دورة تدريبية للشباب الراغبين في العمل بألمانيا، في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة الهجرة والوكالة الألمانية للتوظيف، لشباب المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية.

ونشر المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، عبر الصفة الرسمية له، بموقع «فيس بوك»: «لو مهتم بالعمل ألمانيا تقدر تحضر جلسة تقدم باللغة الإنجليزية، هتتعرف من خلالها على سوق العمل الألماني، وكيفية إيجاد وظائف في ألمانيا، واللى هيقدمها مدربين في مؤسسة Berlin Partner for Business and Technology».

وأشار المركز المصري الألماني، إلى أن الجلسة ستتناول معلومات تساعد الحاضرين في الحصول على وظائف في ألمانيا، حيث سيتم مناقشة عدد من الموضوعات، التي تتمثل في:

- تفاصيل عن سوق العمل الألماني.

- معلومات عن أصحاب العمل والشركات المختلفة في ألمانيا.

- كيفية البحث عن وظائف في مجالات مختلفة.

وأوضح المركز المصري الألماني، خلال المنشور أن الجلسة ستكون «أون لاين» ومجانية يوم الثلاثاء 13 يونيو 2023، الساعة 3 عصرًا بتوقيت القاهرة، وللتسجيل يمكن الإتصال على 01202744565 أو 0227519410 في أي وقت من الأحد للخميس من 9:30 صباحا حتى 3:30 عصرا.