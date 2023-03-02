«المركز المصري الألماني» يعلن تدريبات للشباب راغبي العمل في ألمانيا

عدد من الدورات التدريبية تنظمها وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لشباب جميع المحافظات، خاصة الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، ممثلة في المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، بهدف توفير البدائل الآمنة والمتاحة للشباب، وذلك في إطار خطة عمل وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية داخل المحافظات.

وترصد السطور التالية، تدريبات «المركز المصري الألماني» للشباب راغبي العمل في ألمانيا خلال شهر مارس، وفقا لوزارة الهجرة والمركز المصري الألماني للوظائف.

تدريبات «المركز المصري الألماني» للشباب راغبي العمل في ألمانيا

- جلسة استشارية عن كيفية العمل والهجرة لألمانيا «للمؤهلات العليا».. يوم الاثنين 6 مارس الساعة 3 عصرًا.

- جلسة استشارية عن كيفية العمل والهجرة لألمانيا «للفنيين والمؤهلات المتوسطة».. يوم الخميس 9 مارس الساعة 3 عصرًا.

- جلسة استشارية عن كيفية العمل والهجرة لألمانيا «للمهندسين» يوم الخميس 16 مارس الساعة 3 عصرًا.

- جلسة استشارية عن كيفية العمل والهجرة لألمانيا «للفنيين والمؤهلات المتوسطة» يوم الخميس 23 مارس الساعة 3 عصرًا.

- جلسة استشارية عن كيفية العمل والهجرة لألمانيا للعاملين في مجال البرمجة وتكنولوجيا المعلومات يوم الاثنين 27 مارس 3 عصرًا.

- جلسة استشارية عن ظروف العمل فى ألمانيا مقدمة من أكاديمية MIG يوم 12 مارس الساعة 2 ظهرًا.

- تقدم هذه الجلسة معلومات مفصلة حول ظروف العمل في ألمانيا، وتتناول موضوعات العقد وكيفية تنظيمه، والضرائب المطلوبة على الموظفين، وفئات الضرائب المختلفة، والتأمينات الاجتماعية، كما يقدم لمحة عامة عن حقوق وواجبات الموظفين في ألمانيا، بما في ذلك إجازات الوضع ورعاية الأطفال.