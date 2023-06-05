نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الغربية 2023 الترم الثاني.. خلال ساعات

تواصل لجان أعمال الرصد الورقي والإلكتروني الخاصة بنتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2023، الترم الثاني، أعمالها في تصحيح أوراق الإجابات بمراعاة الدقة في الرصد، وفرز كراسات الإجابة بعناية، والمراجعة الجيدة والمتأنية للتقدير وجمع الدرجات، مراعاة لصالح الطلاب.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2023 الترم الثاني.. موعد النتيجة

وقال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إن أعمال الرصد الورقي والإلكتروني والمراجعة لكراسات الإجابة الخاصة بنتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2023 الترم الثاني مستمرة تمهيداً لاستخراج النتيجة، واعتمادها من الدكتور محافظ الغربية في نهاية الأسبوع الجاري.

وأشار في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنه تفقد لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، واطمأن إلى سير العمل بشكل سليم، موجهاً بمراعاة الدقة في الرصد، وفرز كراسات الإجابة بعناية، والمراجعة الجيدة والمتأنية للتقدير وجمع الدرجات، مراعاة لصالح الطلاب.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2023 الترم الثاني.. أعمال التصحيح

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أنه يتابع سير أعمال لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، وأنه طالب من رئيس اللجنة ضرورة الالتزام بالتعليمات رئيس اللجنة، مشددًا على عدم اصطحاب المحمول، وعدم التدخين نهائياً داخل اللجنة، وضرورة تنفيذ تعليمات الأمن، وأيضا مراعاة الدقة في الرصد، وفرز كراسات الإجابة بعناية، والمراجعة الجيدة والمتأنية للتقدير وجمع الدرجات، مراعاة لصالح الطلاب، وعدم ضياع مجهودهم.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2023 الترم الثاني

كانت امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2023 الترم الثاني، انتهت في 25 مايو الماضي، وسط إجراءات واستعدادات مكثفة وضعتها مديرية التربية والتعليم بالغربية، حيث أدى 90 ألفا 496 طالبا، الامتحانات داخل 423 لجنة موزعة على مدراس مدن ومراكز وقرى المحافظة.