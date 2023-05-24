موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2023

يختتم طلاب الشهادة الإعدادية بالغربية، غدا، الخميس، بمادة العلوم، حيث انطلقت الامتحانات يوم السبت الماضي، وأدى الطلاب امتحانات 9 مواد دراسية موزعة على 6 أيام امتحانات، وسط إجراءات واستعدادات مكثفة، ويترقب الطلاب وأولياء الأمور إعلان مديرية التربية والتعليم نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الغربية.

قال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إن نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بالغربية 2023، سيتم العمل على إعلانها فور انتهاء أعمال تصحيح أوراق الإجابة ورصد الدرجات واعتمادها من قبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، ثم إعلانها مباشرة على صحفة مديرية التربية والتعليم بالغربية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، هنا.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2023 سهولة الامتحانات

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن عدد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بالغربية 2023 تبلغ عددها 408 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية الـ 10، حيث يؤدي اليوم طلاب الشهادة الإعدادية البالغ عددهم 90428 طالب.

وقد أكد وكيل الوزارة أنه لا توجد أي شكاوى من الامتحانات أو الورقة الامتحانية، مطمئناً جميع أولياء أمور الطلاب، أن الامتحانات جاءت في مستوى جميع الطلاب، ولا توجد أي صعوبات أو أجزاء خارجة عن المنهج المحدد من قبل الوزارة، وسيتم العمل على سرعة الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد من أجل إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2023 سريعاً.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2023

أوضح «حسن» أن المديرية كانت حريصة على ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال امتحانات الشهادة الإعدادية، وعدم السماح نهائياً بدخول أو استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان للطلبة أو الملاحظين، والتصدي بكل حزم لأي محاولات غش، والتوجيه بضرورة توفير المناخ المناسب والهدوء، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، لكى يتمكن أبنائنا الطلاب من أداء الامتحان بشكل سليم.