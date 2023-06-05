ضبط 35 كيلو «حشيش وبانجو وهيدرو» مع 9 مسجلين خطر في حملة أمنية بدمياط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، حملة أمنية أسفرت جهودها عن ضبط 8 قضايا إتجار في المواد المخدرة، بإجمالي مضبوطات (10 كيلوجرامات لمخدر الحشيش– 17 كيلوجراما لمخدر البانجو – 8 كيلوجرامات لمخدر الهيدرو - كمية من مخدر الهيروين – طبنجة وفرد محلي - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 9 متهمين لهم معلومات جنائية.

م إتخاذ الإجراءات القانونية .