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ضبط 35 كيلو «حشيش وبانجو وهيدرو» مع 9 مسجلين خطر في حملة أمنية بدمياط

كتب:

محمد بركات
12:07 م | الإثنين 05 يونيو 2023
وزارة الداخلية ـ صورة تعبيرية

وزارة الداخلية ـ صورة تعبيرية

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، حملة أمنية أسفرت جهودها عن ضبط 8 قضايا إتجار في المواد المخدرة، بإجمالي مضبوطات (10 كيلوجرامات لمخدر الحشيش– 17 كيلوجراما لمخدر البانجو – 8 كيلوجرامات لمخدر الهيدرو - كمية من مخدر الهيروين – طبنجة وفرد محلي - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 9 متهمين لهم معلومات جنائية.

م إتخاذ الإجراءات القانونية .

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