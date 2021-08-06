بالأسماء.. ننشر تفاصيل الحركة الداخلية بمديرية أمن دمياط

اعتمد اللواء حسام بدرة، مدير أمن دمياط، اليوم الجمعة، الحركة الداخلية لرؤساء المباحث، حيث تولى المقدم محمد يحيي، رئاسة مباحث التموين، والمقدم أحمد عبد الباقي، رئاسة مباحث المرور، والرائد رامي العشري، رئاسة مباحث قسم أول، والرائد رامي العراقي، رئاسة مباحث كفر سعد، والنقيب محمد إسماعيل، رئاسة مباحث الترحيلات، والنقيب محمد علام، رئاسة مباحث قسم ثانٍ.

وتولى المقدم أحمد الرفاعي، نائب مأمور مركز فارسكور، والرائد يوسف البشلاوي رئيسا لمباحث فارسكور، والمقدم خالد حسونة، مسؤول وحدة تنفيذ الأحكام بالمديرية، وتكليف العقيد هاني صلاح، بإدارة التحريات بمديرية أمن دمياط، ونقل الرائد محمد أبو العز، من مباحث مركز كفر سعد إلى قسم المعلومات بالمديرية، وتعيين النقيب أحمد الشافعي، معاونا لمباحث السرو.

وتم الإبقاء على الرائد محمد مجاهد، رئيسا لمباحث دمياط الجديدة، والرائد كريم الشهاوي، رئيسا لمباحث رأس البر، والرائد محمد سمير، رئيسا لمباحث مركز دمياط، والرائد محمود المنصوري، رئيسا لمباحث كفر البطيخ.

كما تولى اللواء حسام بدرة، حكمدار مديرية أمن دمياط سابقا، منصب مدير أمن دمياط، خلفا للواء خالد إبراهيم، فيما تولى العميد توفيق جاد، منصب مدير المباحث الجنائية، خلفا للواء حسام الباز، الذي تولى منصب مدير قطاع تنفيذ الأحكام بالأمن العام، واللواء سالم إبراهيم، منصب مساعد مدير أمن دمياط، وذلك ضمن الحركة التي أجراها وزير الداخلية.