تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طالب جامعي في كفر الشيخ لجلسة بعد غد

قرّرت محكمة جنايات كفر الشيخ برئاسة المستشار علاء الدين عبده شجاع، رئيس الدائرة والمحكمة، وعضوية المستشارين أحمد طاهر شتا، ومهاب عبد الغفار حسن، وسكرتارية محمد رضا خليفة، تأجيل نظر قضية مقتل طالب جامعي يُدعي «ك.ا»، إلى جلسة يوم 7 يونيو من الشهر الحالي، وذلك لاتخاذ إجراءات رد هيئة المحكمة بناءً على طلب دفاع المتهمين.

وشهدت جلسة اليوم طلب دفاع المتهمين بقتل «ك.ا»، وعددهم 3 متهمين، رد هيئة المحكمة لتستجيب المحكمة لطلبهم وتقرر تأجيل نظر القضية لاتخاذ الدفاع إجراءات الرد القانونية.

تفاصيل الواقعة

كانت منطقة مساكن الأسرة بنطاق قسم أول كفر الشيخ، شهدت مقتل طالب على يد آخر نتج عنه تعدي عاطل على الطالب وإصابته بالرأس، وتوفي عقب نقله عن طريق سيارة الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام.

وتلقت الأجهزة الأمنية إشارة من قسم أول كفر الشيخ، بنشوب مشاجرة بين طالب وآخر نتج عنها تعدي عاطل على الطالب وإصابته بالرأس وذلك عقب مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة، ليصاب الطالب بإصابات بالغة.