تأجيل محاكمة المتهمين باستعراض القوة ضد ولاء زايد صيدلي حلوان لـ24 مايو

قررت محكمة جنايات القاهرة الجديدة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم السبت، تأجيل جلسة محاكمة المتهمين بقتل المجني عليه ولاء زايد المعروف إعلاميا بـ«صيدلي حلوان» بعد استعراض القوة والتلويح بالعنف ضده ما أدى إلى وفاته، إلى جلسة يوم 24 مايو للحكم.

صدَر القرار برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقي وعضوية المستشار حسن مصطفى السايس الخولي.

التعدي على المجني عليه بالضرب

وجاء في أمر الإحالة الخاص بقضية المجني عليه ولاء زايد المعروف إعلاميًا بـ صيدلي حلوان، قيام المتهمين بارتكاب اعتداءات بحق الضحية، عبر توثيق يديه والتعدي عليه بالضرب.

استغاثة صيدلي حلوان بالشهود

وحسب ما ثبت من الاطلاع على بعض الرسائل النصية الهاتفية الخاصة بالمجني عليه ولاء زايد المعروف إعلاميًا بـ«صيدلي حلوان»، استغاث الضحية ببعض من الشهود لنجدته من تعدي المتهمين عليه، وكذا ما تبين من رسائل بين اثنين من المتهمين تضمنت تأهب أحدهما لمؤازرة الآخر ضد المجني عليه.

وقال دفاع أحد المتهمين في القضية، إنَّ التحريات تضاربت مع باقي الأدلة «القضية كان لازم يتمّ حفظها لأنَّه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية»، ضد موكله الذي ذهب لتهدئة الوضع بين المجني عليه وباقي المتهمين معه في القضية.