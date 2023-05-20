تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طفل المدامود بالأقصر لجلسة 12 يونيو

قررت محكمة جنايات الأقصر، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار كمال فخري شمروخ، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل الطفل محمود جابر محمد إبراهيم، في الجناية رقم 2947 لسنة 2022 طيبة المقيدة برقم 1538 لسنة 2022 كلي الأقصر، لجلسة يوم 12 يونيو المقبل لسماع مرافعة النيابة والدفاع.

أطبقت الأولى على أنفاسه بقطعة قماشية

وتعود تفاصيل القضية، إلى قيام كل من «عزيزة.ب» 42 عاما، مقيمة بمنطقة أبو الجود وسط الأقصر، و«فاطمة. ب» 24 عاما، مقيمة بالمدامود، في يوم 20 أغسطس 2022، بقتل المجنى عليه الطفل محمود جابر محمد إبراهيم، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدتا العزم على قتله وأعدتا لهذا العرض سلاحا أبيض «سكين»، واستدرجتاه إلى إحدى الغرف بمنزلهما وما إن ظفرتا به حتى كتمت الأولى على أنفاسه بقطعة قماشية بحوزتها وطعنته بالسكين فأحدثنا إصابات أودت بحياته.

وطبقا لتقرير الصفة التشريحية الذي أكد أن المجني عليه أصيب جرح طعني حيوي حديث حدث بجسم صلب حاد النصل وذو طرف مدبب، أياً كان نوعه أن إصابة المجني عليه الطعنية الغائرة بالرقبة يجوز حدوثها من حرز السكين ذات النصل المعدني محل الفحص، قاصدين من ذلك قتله حال تواجد المتهمة الثانية بمسرح الواقعة للشد من أزرها على النحو المبين بتحقيقات النيابة.

إلقاء الضحية بترعة العرب بمنطقة القباحي

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم الثالث؛ «محمود.م.ع»، 18 عاما، مقيم بمنطقة أبو الجود، اشترك بطرفي الاتفاق والمساعدة مع المتهمتين الأولى والثانية، على ارتكاب جرمهما بعد أن نشبت خلافات فيما بينهم مع والد المجنى عليه، حتى اتفق معهما على قتله، وساعدهما بأن نقل جثمان المجنى عليه بأن اصطحبهما بالدراجة النارية قيادته وتخلصا منه وألقوه بترعة العرب بمنطقة القباحي وقد وقعت هذه الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

وكانت محكمة جنايات الأقصر الدائرة الأولى بجلسة 13 مايو الجاري، قد قررت تأجيل نظر الجناية ليوم 12 من شهر يونيو المقبل.