إزالة 37 حالة تعد على أملاك الدولة في الجيزة

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تنفيذ 37 قرار إزالة لتعديات على الأراضي أملاك الدولة بمراكز ومدن العياط والبدرشين والحوامدية بإجمالي مساحات تصل إلى 30 ألف م2.

اطلع المحافظ على جهود مركز ومدينة البدرشين، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية في تنفيذ 11 قرار إزالة لتعديات على الأراضي أملاك الدولة بمساحه 11828 م ولاية جهاز حماية النيل بقرى نزلة الشوبك والشوبك الغربي والطرفاية وجزيرة البدرشين وذلك تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

التعديات على الأراضي أملاك

كما تابع محافظ الجيزة تنفيذ 22 قرار إزالة لتعديات على الأراضي أملاك الدولة بإجمالي مساحه 17305م بمركز ومدينة العياط، بالإضافة إلى إزالة 4 حالات بناء مخالف على أملاك الدولة بمدينة الحوامدية.

وشدد اللواء أحمد راشد، على أهمية التنسيق بين المراكز وكافة الأجهزة التنفيذية والمختصة لتنفيذ المستهدف من الموجة، موجهًا بعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعدي، موجهًا رؤساء المراكز والمدن والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالمتابعة المستمرة للأراضي المستردة لمنع التعدي مرة أخرى على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية مع العمل على سرعة إزالة أيَّة تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية.