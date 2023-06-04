محافظ الجيزة يسلم 18 دراجة نارية مجهزة و39 كرسيا كهربائيا لذوي الهمم

سلم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، 18 دراجة نارية مجهّزة طبيا، و39 كرسيا كهربائيا لذوي الهمم والقدرات الخاصة، مقدمة من مؤسسة مصطفى وعلي أمين الخيرية للعمل على دعمهم وتسهيل حركتهم.

دعم الخدمات المقدمة لذوي الهمم

وأكد محافظ الجيزة، اهتمام الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الهمم؛ لدعم الخدمات المقدمة لهم، وتحسين سبل معيشتهم، مشيرًا إلى أنّ إطلاق مبادرة قادرون باختلاف ساعدت في تكثيف الجهود المقدمة لزيادة وتنوع الدعم المقدم لهم، ودمجهم في المجتمع.

دعم الأسر الأولي بالرعاية

وأشاد محافظ الجيزة بدور جمعية مصطفى وعلي أمين الخيرية ومساهمتهم الفعالة في دعم الأسر الأولي بالرعاية، مؤكدًا أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تقديم كل التسهيلات الممكنة؛ لدعم مبادرات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، التي تهدف إلى خدمة المواطن وتسهيل سبل المعيشة لهم.

دعم قضايا تنمية المجتمع

وثمن محافظ الجيزة، الدور الحيوي لتلك المؤسسات المجتمعية في دعم قضايا تنمية المجتمع مؤكدا استمرار التعاون بما يحقق الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطني الجيزة.

وحرص محافظ الجيزة على الاستماع إلى مطالب ذوي الهمم، معربًا عن سعادته بلقائه بهم، وموجهاً نائب المحافظ ببحث المطالب الخاصة بهم وسرعة تلبيتها بالتنسيق مع مديرية التضامن بالجيزة وتذليل العقبات وحل أي مشكلات تواجههم.