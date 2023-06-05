«الزراعة»: سفيرة كولومبيا أشادت بتنظيم معرض زهور الربيع وحسن الاستقبال

قال المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للبساتين بوزارة الزراعة، ورئيس اللجنة المنظمة لمعرض زهور الربيع، إنّ المعرض بالمتحف الزراعي يشهد إقبالا كبيرا من المواطنين حتى خلال الأيام الماضية، التي شهدت مصر خلالها ظروف مناخية غير مستقرة.

وأضاف عطا، أنّ المعرض يشهد إقبالا أيضا من الشباب والأطفال والفئات العمرية المختلفة، للاستمتاع بمناظر الورد والزهور الجميلة، لافتا إلى أنّ سفيرة كولومبيا في القاهرة، زارت المعرض بحضور المهندس أحمد منصور مدير المتحف الزراعي، وتفقدت أجنحته المختلفة وأشادت بالمعروضات الزراعية.

وكان المعرض قد استقبل عددا من السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية والدولية في القاهرة، ومنهم سفير المجر بالقاهرة وكذلك عدد من زوجات السفراء، ومنهم حرم سفير صربيا، وحرم سفير آرمينيا، وحرم سفير اليابان، وحرم سفير سنغافورة، وحرم سفير ليتوانيا، حيث أشادوا بحسن الاستقبال والتنظيم الراقي.

يذكر أنّ معرض زهور الربيع يشارك فيه كل منتجي الزهور ونباتات الزينة وأصحاب المشاتل وشركات اللاند سكيب ونظم الري الحديث، ويضم مستلزمات الإنتاج الزراعي، فضلا عن منافذ بيع السلع الغذائية الخاصة بوزارة الزراعة، والمعرض مفتوح يوميا من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء لمدة شهر في المتحف الزراعي بالدقي.