كيف تذهب إلى معرض الزهور في موقعه الجديد؟

افتتحت وزارة الزراعة، معرض الزهور يوم السبت الماضي، ويستمر لمدة شهر، حيث يستقبل الجمهور الذين يريدون شراء الزهور المختلفة والسلع أيضا التي يتم عرضها به بأسعار مخفضة تيسيرا على المواطنين.

ويتساءل الكثيرون عن كيفية الذهاب إلى معرض الزهور بعد تغيير مكانه هذا العام ونقله من حديقة الأومان مثلما كان يحدث كل عام، ليصبح في تلك الدورة في المتحلف الزراعي بالدقي.

كيفية الذهاب إلى معرض الزهور

ويمكن الذهاب إلى معرض الزهور في مكانه الجديد على العنوان التالي:

الجيزة الدقى. شارع وزارة الزراعة بحي الدقي - بالقرب من وزارة الزراعة عند مطلع 6 أكتوبر قبل شارع البطل أحمد عبد العزيز.

وانطلق معرض الزهور في دورته الـ 90، منذ أيام، وهو الحدث الزراعي والثقافي والترفيهي الذي ينتظره الكثيرون سنويا، وخاصة محبي الزهور ونباتات الزينة:

كل ما تريد معرفته عن معرض الزهور

-يُقام معرض الزهور هذا العام تحت شعار «100 مليون شجرة»، في المتحف الزراعي.

- تبدأ مواعيد عمل معرض الزهور من الساعة الـ 9 صباحا إلى الساعة التاسعة مساءا.

- سعر تذكرة الدخول تبلغ نحو 10 جنيهات فقط.

- يستمر المعرض لمدة شهر وذلك خلال الفترة من 27 مايو الجاري إلى 27 يونيو المقبل 2023، ويضم حوالي 200 عارض وأكثر من 1000 نوع نباتي من نباتات الزينة والزهور والأشجار بالإضافة إلى مستلزمات إنتاج البساتين والحدائق.