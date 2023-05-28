أنشطة تجارية تغازل زوار معرض الزهور.. زيوت ولحوم دواجن ومربى

مبادرة «خير مزارعنا لأهالينا»، من أهم المبادرات داخل معرض الزهور، الذي تم افتتاحه أمس، بالمتحف الزراعي، ويستمر لمدة شهر، وعلى الرغم من أنه يجمل اسم الزهور، إلا أن هناك أنشطة تجارية أخرى تغازل الزوار منها العسل والزيوت، الجبن، المربى، لحوم الدواجن وغيرها من المنتجات.

مبادرة «خير مزارعنا لأهالينا»

وتعليقًا على ذلك، قال أنس محمد، مهندس زراعي، وأحد العارضين في معرض الزهور، أنه يمتلك منحلا خاصا، كما أنه يشارك منذ نحو 5 سنوات داخل المعرض، بمنتجات النحل الخاصه به، «معرض الزهور مش زهور وورود بس لكن فيه منتجات كتيرة وكل ده خاص بمبادرة خير مزارعنا لأهالينا» حسب تعبيره.

وتابع «أنس»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن كل ما يخص الزراعة بجميع منتجاتها يمكن أن يُعرض داخل معرض الزهور، «كل المنتجات مرتبطة ببعض زي النحل بيتغذى على الزهور عشان ينتج العسل الزيوت بتتعمل من البذور» حسب تعبيره، مشيرا إلى أن معرض الزهور هو الفرصة المناسبة، التي ينتظرها الكثير لعرض منتاجاتهم.

افتتاح معرض الزهور

واُفتتحمعرض الزهور هي دورته الـ 90، كما أنه الحدث الزراعي والثقافي والترفيهي الذي ينتظره الكثيرون سنويًا، وتحديدًا محبو الزهور ونباتات الزينة، تم نقله من حديقة الأورمان إلى المتحف الزراعي هذا العام وتعديل موعد افتتاحه، الذي كان من المقرر في شهر مارس الماضي.

لم يكن معرضًا للزهور فقط، بل هو معرض السلع الغذائية، التي يشارك فيه 50 عارضًا ويهدف لبيع السلع بأسعار مخفضة في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمحاربة الغلاء.