ضبط 6 أطنان دقيق مخلوط بالأعلاف الحيوانية في الشرقية 

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الشرقية 6 أطنان و250 كيلوجرام قمح محلي؛ مخلوط بالأعلاف الحيوانية داخل أحد المدشات بنطاق مركز فاقوس.

إحكام الرقابة والسيطرة على صوامع وشون توريد القمح

وكلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الأستاذه فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين، بإحكام الرقابة والسيطرة على صوامع وشون توريد القمح المحلي، بالتنسيق مع مديرية الزراعة وهيئة سلامة الغذاء والرقابة على الصادرات، للتأكد من انتظام عملية استلام القمح المحلي من المزارعين، تزامناً مع موسم حصاد القمح بالمحافظة، باعتباره سلعه إستراتيجية ويمثل الأمن الغذائي للمواطنين.

ضبط 6 أطنان دقيق مخلوط بالأعلاف الحيوانية

وتم شن حملة أسفرت الحملة عن ضبط المدشة المخالفة بناحية قرية قنتير مركز فاقوس وضبط بداخلها 6 طن و 250 كيلوجرام قمح محلي حصاد موسم 2023 وذلك لخلطه بالأعلاف الحيوانية بدلا من توريده، وتم التحفظ على القمح المضبوط، تحت إذن وتصرف النيابة العامة على ذمة المحضر، وتحرير عن ذلك المحضر رقم 9112 لسنة 2023 جنح مركز شرطة فاقوس ضد صاحب المدشة.