ضبط سيارة نقل محملة بـ9 أطنان قمح فاسد قبل توريده للصوامع بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم ضبط سيارة بناحية قرية بني عدي التابعة لمركز منفلوط محملة بـ9 أطنان قمح قديم من الموسم الماضي به حشرات «سوس»، قبل توريده لشونة منفلوط وصوامع التخزين بعرب العوامر، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين.

حملات تفتيشية مكثفة

وأكد محافظ أسيوط على استمرار تكثيف الحملات التموينية للضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التلاعب بقوت المواطنين وضبط معدومي الضمير من بعض التجار الذين يتاجرون بصحة المواطنين لتحقيق مكاسب طائلة من خلال ترويجهم لقمح مسوس بالأسواق باعتباره قمح سليم، على الرغم من مخاطره الكبيرة على صحة الإنسان.

كان محافظ أسيوط قد وجه وكيل وزارة التموين، بالتنسيق مع مباحث التموين ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بتنفيذ حملات تفتيشية دورية لضبط الأسواق والتصدي لمحاولات الغش التجاري ومحاربة المتلاعبين بقوت المواطنين وصحتهم، وضبط أية أقماح محلية خارج منظومة التوريد بالمطاحن الحكومية، والتأكد من الالتزام بكافة التعليمات والقرارات التي تقرها الدولة لحماية المواطنين وعدم تداول أو تخزين القمح المحلي.

قمح فاسد

من جانبه، أوضح ممدوح حماد، مدير مديرية التموين بأسيوط، أنه تنفيذا لتوجيهات الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، واللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، تم تنفيذ حملة مشتركة بالتنسيق مع مباحث التموين، برئاسة العميد حازم عاطف، ومشاركة العقيد وائل نجاتي، وكيل مباحث التموين، ومأموري الضبط القضائي بإدارة تموين منفلوط، أسفرت عن ضبط 9 أطنان قمح قديم من الموسم الماضي وبه حشرات سوس محملة على سيارة نقل بناحية قرية بني عدي التابعة لمركز منفلوط، قبل توريده لشون منفلوط وصوامع التخزين بعرب العوامر، وتحرر محضر بالواقعة وتم التحفظ على السيارة، وجار العرض على النيابة العامة.