توريد 100 ألف طن قمح محلي للشون والمطاحن في أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، ارتفاع معدل توريد القمح المحلي في المحافظة ليصل إلى 100 ألف و325 طن قمح حتى اليوم في 28 شونة وصومعة ومركز تجميع على مستوى المحافظة، مؤكدا استمرار عمليات التوريد واستلام الأقماح المحلية المنتجة من المزارعين، خلال الموسم الحالي، حتى 30 أغسطس 2023 أو انتهاء أعمال التوريد.

وأوضح سعد، أن المحافظة تقدم التسهيلات والتيسيرات للمزارعين والموردين منذ بداية الحصاد وحتى التوريد وتحفيزهم وتشجيعهم؛ لتوريد جميع الكميات التي يتم حصادها خاصة أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لا تدخر جهدًا بشأن المزارعين وتوريد الأقماح لتوفير مخزون استراتيجي آمن.

معدلات الحصاد في أسيوط

ووجه محافظ أسيوط بتكثيف الجهود لمتابعة الملف بشكل دقيق ومعدلات الحصاد والتوريد فضلاً عن استمرار تكثيف حملات التوعية واللقاءات للتجار والموردين ورؤساء الجمعيات الزراعية والقيادات الطبيعية بالمجتمع؛ لحث المزارعين على استكمال أعمال توريد محصول القمح حرصًا على توفير الأمن الغذائي لمصر ومنعًا لتعرضهم للمسائلة القانونية.

ونوّه بمتابعته الدورية واليومية لأعمال حصاد وتوريد القمح لكل المواقع التخزينية بمراكز وقرى ونجوع المحافظة سواء عن طريق جولاته المستمرة أو اجتماعاته الدورية وتكليفاته لرؤساء المراكز والمدن ووكيل وزارتي الزراعة والتموين بالمحافظة للمرور والنزول إلى ارض الواقع لحل أي مشكلة تعترض عمليات التوريد مشدداً على تحرير محاضر للمخالفين الرافضين للتوريد.

الكميات الموردة من القمح

وأشار الدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة في أسيوط، إلى أنّه تم توريد 42562 طنًا و563 كيلوجرام بشون البنك الزراعي المصري و19332 طنًا و302 كيلوجرام للشركة القابضة للصناعات الغذائية «المطاحن» إضافة إلى 26823 طنا و620 كيلوجرام للمصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر التابعة لمركز أبنوب و973 طنا و360 كيلوجرام لشركة الوحدة لطحن الغلال و10633 طنا و632 كيلوجرام انتاج التقاوي/إرشاد (إكثار) ليصل إجمالي ما تم توريده حتى اليوم إلى 100 ألف و325 طنا و477 كيلوجرام قمح.

وأكد التعاون والتنسيق مع مديرية التموين وباقي الجهات المعنية لتقديم كافة سبل الدعم والتيسيرات لتسهيل عمليات توريد الأقماح وتسليم الموردين لمستحقاتهم المالية أولا بأول وتوفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول.