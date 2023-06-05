كيفية التحويل من شركة اتصالات لأخرى برقم الهاتف نفسه.. خطوات بسيطة

في كثير من الأحيان، يتعرض مستخدمو شبكات الاتصالات المختلفة إلى مواقف عديدة تجعلهم يرغبون في الانتقال من شبكة اتصالات إلى شبكة أخرى للحصول على مميزات أفضل في الشبكة الجديدة، ولكن يظل هناك رغبة في عدم الاستغناء عن رقم الهاتف الخاص بهم، حتى يستطيع معارفهم وأصدقاؤهم الوصول إليهم بسهولة، ما جعل شركات الاتصالات تتيح خدمة التحويل بين الشبكات مع الاحتفاظ برقم الهاتف.

وتهتم الشركة المصرية للاتصالات بالعملاء الذين يرغبون في الانتقال إلى الشبكة الخاصة بها، وتعطي للعملاء فرصة الاحتفاظ برقم الهاتف القديم الخاص بهم، ولكن هناك عدة خطوات يجب اتباعها عند التحويل، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير تلك الخطوات، وفق الموقع الرسمي الخاص بها، والتي تتمثل في التالي:

خطوات التحويل من شبكة اتصالات لشبكة أخرى بنفس الرقم

- يتوجه الراغب في التحويل لشبكة أخرى لأقرب فرع We، ويقوم بتقديم بطاقة الرقم القومي للموظف المختص.

- وبعد الانتهاء من تقديم طلب التحويل للشركة، قد يستقبل العميل فواتير بمبالغ مستحقة من الشركة المنقول منها خلال أول 60 يوما.

- يتأكد طلب التحويل من شركة اتصالات لأخرى عند استلام مكالمة هاتفية من الشركة الجديدة.

- وقبل التحويل من شركة اتصالات أخرى، يجب إنهاء جميع المستحقات المالية المسجلة على العميل في شركة الاتصالات التي يرغب في الانتقال منها قبل التحويل.

- وبعد الانتهاء من جميع الإجراءات، يتم التحويل لشبكة WE بنفس الرقم الخاص القديم خلال 24 ساعة عمل من بداية تقديم الطلب.

- وفي حالة رفض طلب التحويل للشركة يتم تقديم شكوى على 155، ويجب الاتصال من نفس الرقم الذي يريد العميل التحويل منه إذا كان سبب الرفض غير حقيقي.

- لا يستطيع العميل التحويل من شركة لأخرى لأكثر من رقم في نفس الوقت ولكن يمكن تحويل رقم آخر بعد الانتهاء من تحويل الرقم الأول.