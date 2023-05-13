المصرية للاتصالات تخطط لبيع 10% من حصتها في البورصة

تخطط الشركة المصرية للاتصالات لطرح 10% إضافية من رأسمالها في البورصة المصرية، وبحسب بيان إفصاح لبورصة لندن، باعت الشركة قبل يومين نحو 170 مليون سهم بسعر 23.11 جنيه تعادل 10% من إجمالي رأس مالها بقيمة إجمالية 3.94 مليار جنيه.

بيع حصة إضافية من المصرية للاتصالات يسهم في زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي

وأكدت المصادر، أن مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات فوض الرئيس التنفيذي محمد نصر الدين للسير في إجراءات بيع الحصة الإضافية، حيث يأتي البيع ضمن برنامج الطروحات الحكومية، الذي سبق الإعلان عنه، والذي يأتي ضمن تنفيذ مخرجات وثيقة سياسة ملكية الدولة، ويسهم في زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، وتوسيع قاعدة الملكية، مشيرا إلى أن قرار البيع يؤكد جدية الدولة المصرية في تنفيذ برنامج الطروحات.

المصرية للاتصالات تحقق نتائج أعمال قوية

وحققت المصرية للاتصالات نتائج أعمال قوية، حيث بلغ إجمالي الإيرادات المجمعة 44.3 مليار جنيه محققا نموا قدره 19% مقارنة بالعام السابق، وارتفعت إيرادات خدمات البيانات بـ 3.2 مليار جنيه مقارنة بالعام السابق، وارتفع عدد مشتركي الهاتف الثابت بنسبة 5% وعدد عملاء الإنترنت فائق السرعة الثابت بنسبة 9% وكذلك ارتفع عدد مشتركي خدمات المحمول بحوالي 3 مليون، وفقا لنتائج اعمال الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

المصرية للاتصالات تنجح في عملية الإنزال الثاني لنظام الكابل البحري 2Africa

وأعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن نجاح عملية الإنزال الثاني لنظام الكابل البحري 2Africa في مصر بمدينة بورسعيد حيث تعتبر مصر هي المحور الأهم لربط قارات أفريقيا وأسيا وأوروبا بفضل تاريخها الطويل الذي يمتد لأكثر من 150 عامًا في مجال الكابلات البحرية منذ إنشاء أول كابل تلغراف بحري، حيث تؤكد المصرية للاتصالات مجدداً، من خلال اشتراكها في تحالف 2Africa ، على التزامها بقيادة جهود التحوّل الرقمي في القارة الأفريقية من خلال توفير خدمات الإنترنت عالية الجودة والاستثمار في البنية التحتية لدعم حركة المرور بين أفريقيا وآسيا وأوروبا بسلاسة.