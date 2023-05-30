«المصرية للاتصالات» تربح 14 مليار جنيه في الربع الأول من 2023

أعلنت المصرية للاتصالات اليوم، نتائج أعمالها عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2023، طبقا للقوائم المالية المجمعة المعدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية.

إجمالي الإيرادات المجمعة 14 مليار جنيه

وبحسب بيان الشركة، بلغ إجمالي الإيرادات المجمعة 14 مليار جنيه محققا نموا قدره 48% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مدفوعا بالزيادة في إيرادات وحدات الأعمال، خاصة وحدات أعمال الجملة التي ساهمت بنسبة 70% من إجمالي النمو، مدعومة بالنمو في إيرادات البنية التحتية بنسبة 86% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، والنمو في إيرادات الخدمات المقدمة بالدولار.

مشتركو خدمات المحمول وصل لـ12,4 مليون

وأظهرت الشركة نموًا في قاعدة عملائها على مستوى الخدمات المقدمة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث ارتفع عدد مشتركي الهاتف الثابت وعدد عملاء الإنترنت فائق السرعة الثابت بنسبة 5% و7% على الترتيب، بينما ارتفع عدد مشتركي خدمات المحمول ليصل إلى 12,4 مليون عميل محققا نسبة نمو قدرها 22% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

الأرباح وصلت إلى 6,1 مليار جنيه

وتابع البيان: «حقق الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نموا بنسبة 72% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق مسجلا 6,1 مليار جنيه، محققا هامش ربح متميز قدره 44%، مدعوما بالزيادة في إيرادات الخدمات ذات الهوامش المرتفعة».

الربح بعد الضرائب 4,1 مليار جنيه

وأكدت أنّ الربح التشغيلي حقق طفرة خلال الربع الأول من العام الجاري بنمو قدره 101% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بعد تحييد أثر بعض البنود الاستثنائية، وذلك نتيجة للأداء التشغيلي المتميز، الذي خفف أثر الارتفاع في تكاليف الإهلاك والاستهلاك البالغ 31% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وبعد تحييد أثر بعض البنود الاستثنائية، قفز صافي الربح بعد الضرائب ليصل إلى 4,1 مليار جنيه، محققا نموًا بنسبة 144% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بفضل الهوامش المتميزة وزيادة إيرادات الاستثمار، الأمر الذي حد من الزيادة في تكاليف الإهلاك والاستهلاك والمصروفات التمويلية.

النفقات الرأسمالية النقدية 6,1 مليار جنيه

واضاف البيان: «بلغت التدفقات النقدية الحرة 0,6 مليار جنيه، وبعد استبعاد أثر سداد آخر دفعات الترددات الجديدة، تصل التدفقات النقدية الحرة إلى 2,6 مليار جنيه مسجلة نسبة صافي تدفقات نقدية حرة إلى الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 43%، بلغت النفقات الرأسمالية للأصول داخل الخدمة 1,3مليار جنيه بنسبة 9% من إجمالي الإيرادات بينما بلغت النفقات الرأسمالية النقدية 6,1 مليار جنيه بنسبة نفقات رأسمالية إلى المبيعات تصل إلى 43% وبعد استبعاد أثر سداد آخر دفعات الترددات الجديدة تصل النسبة إلى 28%.

وبلغ صافي الدين نسبة من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس سنوي مقداره 1,2 مرة مقارنة بـ1,4 مرة في عام 2022، رغم تضخم إجمالي الدين بنسبة 34% مقارنة بالربع السابق في ضوء إعادة تقييم الالتزامات نتيجة تغير سعر الصرف.