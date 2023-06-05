«البيئة»: الدولة حريصة على إشراك القطاع الخاص في المنظومة الجديدة للمخلفات

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، مراسم اصطفاف عدد من المعدات والسيارات الحديثة لمنظومة المخلفات، بمحافظة الإسكندرية والتي تتولاها شركة نهضة مصر للخدمات البيئية، بحضور حسام الدين إمام رئيس مجلس إدارة الشركة، وعدد من مسئولي الشركة وقيادات وزارة البيئة والمحافظة، ويأتي ذلك على هامش زيارة وزيرة البيئة لمحافظة الاسكندرية والتي شهدت العديد من الفعاليات وذلك في إطار أنشطة وزارة البيئة للاحتفال بيوم البيئة العالمي 2023.

تحفيز وإشراك القطاع الخاص في تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات

وأكدت وزيرة البيئة حرص الدولة على تحفيز وإشراك القطاع الخاص في تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات، والتي من ضمنها شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة، إحدى شركات المقاولون العرب كشركة مصرية وطنية، مشيرة إلى أن الوزارة تهدف إلى توسع تلك الشركة للعمل بخارج وداخل مصر في منظومة إدارة المخلفات حيث أن لديها المقومات الكثيرة للنجاح خاصة في الدول الافريقية.

وشددت على ضرورة قيام الشركة ببذل الجهد نحو رفع مستوى النظافة بالمحافظة، وأن يستشعر المواطن بتحسن ملحوظ في المنظومة، وخاصة مع طبيعة محافظة الإسكندرية الساحلية، وباعتبارها وجهة سياحية واستثمارية بارزة في مصر، كما أكدت وزيرة البيئة ضرورة الاهتمام بعملية التدوير والمعالجة وتقليل كمية المخلفات التي يتم التخلص منها «بمدفن الحمام»، حيث قامت الشركة بعرضها الفني بتقديم ما يفيد أنه سيتم زيادة كمية التدوير لتصل من 1280 طن إلى 2160 طن في اليوم.

وأوضحت الوزيرة أن تفقد المعدات اليوم يأتي في إطار أسبوع الاستثمار البيئي تحت رعاية رئيس الوزراء في عدد من المحافظات، في إطار احتفال مصر بيوم البيئة العالمي 2023، حيث تهدف وزارة البيئة خلال هذا الأسبوع إلى تسليط الضوء على أهمية الاستثمار البيئي من خلال الاستثمار في الموارد البشرية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والأنشطة المنفذة في المحافظات، مشيرة إلى حرصها خلال يوم البيئة 5 يونيو هذا العام على لإطلاق الاحتفال الرسمي من محافظة الإسكندرية تحت شعار «لا للتلوث البلاستيكي».

وأضافت أن زيارة مصفوفة المعدات في إطار فعاليات أسبوع دعم الاستثمار البيئي، يعبر عن شكرنا لشركة نهضة مصر على دورها كأحد الشركاء في تنفيذ منظومة إدارة المخلفات، خاصة بعد وضع منظومة جديدة وإصدار أول قانون لإدارة المخلفات في مصر يقوم على فكر الاقتصاد الدوار، وقيام الشركات المتخصصة بعمليات الجمع والنقل والتدوير والتخلص الآمن، وبدأنا من خلال تمويل ذاتي من الدولة بتنفيذ عقود مع هذه الشركات، بالإضافة إلى العمل على تغيير فكر المواطن نحو المخلفات لاتباع سلوكيات إعادة الاستخدام والتدوير وترشيد الاستهلاك لتقليل حجم المخلفات المتولدة، والحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.

تعمل الشركة من خلال توفير باقة من الخدمات والمنتجات البيئية

وشددت الوزيرة على أهمية التوجه نحو تدوير المخلفات قائلة: «كلما دورنا قدر أكبر من المخلفات، قللنا حجم المخلفات التي يتم دفنها والتخلص الآمن منها»، إلى جانب التوجه نحو تحويل المخلفات لطاقة خاصة مع توقيع عقد مع وزارة الإنتاج الحربي وتحالف أجنبي مصر بتكلفة 150 مليون دولار لتحويل المخلفات لطاقة.

وتأتى تلك الزيارة في إطار متابعة الدكتورة ياسمين فؤاد ، لمنظومة إدارة المخلفات بمحافظة الإسكندرية من حيث الجمع السكنى والنمطي والنقل، وايضا الكنس الآلي واليدوي للشوارع، وغسيل الشوارع والميادين والكباري والأنفاق، حيث تم خلال الزيارة استعراض نماذج من المعدات والسيارات الحديثة، التى تم ضمها مؤخرا للأسطول الحالي للشركة، كما تم استعراض الخدمات المختلفة التي تقوم بها الشركة، بالمحافظة ، والتي تحرص على استخدام أحدث التكنولوجيات المتطورة في مجال المعدات والأجهزة والأساليب الفنية في مجال إدارة المخلفات، حيث تم زيادة حجم معدات الشركة الى ما يقرب من 600 معدة وسيارة، بتكلفة تصل الى 280 مليون جنيه، وذلك بهدف تقديم خدمة متميزة بمحافظة الاسكندرية، ويبلغ عدد العاملين بالشركة 8000 عامل، وتقوم الشركة برفع والتعامل مع 6000 طن من المخلفات بشكل يومي، وتصل إلى 8000 طن في الأعياد والمواسم.

الجدير بالذكر أن شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة، إحدى شركات المقاولون العرب، تأسست عام 2011، وتعمل الشركة من خلال توفير باقة من الخدمات والمنتجات البيئية المتكاملة والمتنوعة ذات الجودة العالية والتكنولوجيا المتطورة للحفاظ على بيئة آمنة ومستدامه خالية من الملوثات، وتعظيم الاستفادة من المخلفات بأنواعها، ومعالجتها لتحويلها إلى بدائل للطاقة أو التخلص من المرفوض منها بالطرق الآمنة بالمدفن الصحي بمدينة الحمام.