وزيرة الثقافة: إقامة أنشطة مشتركة مع كازاخستان خلال الفترة المقبلة

التقت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أسخات أورالوف، وزير الثقافة والرياضة والسياحة بجمهورية كازاخستان، والوفد المرافق له؛ لبحث آليات دعم التعاون الثقافي بين الجانبين، وذلك ضمن زيارة وفد كازاخي رفيع المستوى لمصر في إطار الاحتفال بمرور 30 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

الكيلاني: دعم أواصر علاقات التبادل الثقافي بين البلدين

وأعربت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، عن ترحيبها، بزيارة نظيرها الكازاخي إلى مصر، مؤكدة عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، معربة عن تطلعات وزارة الثقافة المصرية لدعم أواصر هذه العلاقات من خلال التفعيل الأمثل لسبل التبادل الثقافي بين البلدين، بإقامة عدد من الأنشطة والفعاليات والأسابيع الثقافية المشتركة، خلال الفترة المُقبلة.

كما أكد أسخات أورالوف، وزير الثقافة والرياضة والسياحة بجمهورية كازاخستان، اعتزازه بالعلاقات المصرية الكازاخية، بالعديد من المجالات، ومنها الثقافي، مشيدًا بما تزخر به مصر من تراث ثقافي عريق بالغ التنوع والثراء، معربا عن تطلعاته إزاء دعم سبل التعاون الثقافي مع الجانب المصري بمختلف مجالات الفن والتراث للبلدين.

تنظيم العديد من الرحلات السياحية من كازاخستان لمصر

وأشار إلى أن الفترة المقبلة تشهد تنظيم العديد من الرحلات السياحية من كازاخستان لمصر؛ للتعرف على الثقافة المصرية المتفردة.

واختتم الوزير الكازاخي، حديثه، موجها الدعوة للدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، بزيارة كازاخستان، والتعرف عن قرب على ما تزخر به كازاخستان من مقومات ثقافية وحضارية مُلهمة للإبداع.