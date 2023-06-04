«قصور الثقافة» تبدأ تلقي طلبات اكتشاف الموهوبين في «ابدأ حلمك».. البداية من المنوفية

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة، طريقة التقديم لمشروع «ابدأ حلمك» بمحافظتي قنا والمنوفية، في إطار فتح باب المشاركة واستقبال طلبات التقدم للورشة بالمحافظتين، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة.

أهداف مشروع «ابدأ حلمك»

وقال المخرج هشام عطوة، رئيس الهيئة، في بيان صحفي: «نستكمل بمحافظتي قنا والمنوفية المرحلة الثالثة من مشروع ابدأ حلمك، التي تم إطلاقها في شمال سيناء الشهر الماضي، لإتاحة المجال نحو اكتشاف ورعاية موهوبي مصر في جميع المحافظات وتدريبهم على فنون المسرح وإعداد الممثل الشامل، والتقديم بالمحافظتين متاح الآن لأبناء المحافظتين سواء إلكترونيا أو ورقيا من خلال الاستمارات الموجودة بقصر ثقافة شبين الكوم وقصر ثقافة قنا وحتى 20 يوليو المقبل، يعقبه إجراء الاختبارات للمتقدمين حتى نهاية الشهر ذاته، وبدء التدريبات اعتبارا من أول أغسطس المقبل».

وأضاف رئيس الهيئة أنّ مشروع ابدأ حلمك، أحد أهم المشروعات التي نهدف من خلالها للعدالة الثقافية، حيث يصل عدد المحافظات بعد إعلان فتح باب المشاركة بقنا والمنوفية إلى 11 محافظة، مشيرا إلى أنّ الهيئة تسير وفق برنامج محدد يهدف للوصول بالمشروع لجميع المحافظات وقريبا الإعلان عن محافظات أخرى.

بدوره، قال المخرج أحمد طه، المدير الفني للمشروع، إنّ ورشة ابدأ حلمك في قنا والمنوفية، يتولى التدريب بها نخبة من فناني المسرح بالمحافظتين سيتم الإعلان عنهم لاحقا، موضحا أنّ التدريبات سيتم البدء بها فور إجراء الاختبارات للمتقدمين وتحديد المقبولين، ومن المخطط أن تستمر 6 أشهر، على أن تكون حفلات التخرج فبراير 2024.

التقديم الإلكتروني في ابدأ حلمك

رابط التقديم في «ابدأ حلمك» من هـــــــــنــــــــــا