حريق هائل في محل بحلوان.. ورجال الحماية المدنية يحاولون السيطرة

يحاول رجال الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، السيطرة على نيران نشبت في محل بنطاق دائرة قسم شرطة حلوان.

بداية الواقعة

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا بنشوب حريق هائل في محل بمنطقة سوق المساكن الاقتصادي بمدينة حلوان، وانتقلت قوة أمنية وبرفقتها رجال الحماية المدنية إلى مكان الواقعة للفحص والتحري، والسيطرة على النيران.

فرض كردون أمني لمنع امتداد النيران

ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات إطفاء إلى موقع النيران، وفرض رجال الحماية المدنية كردونًا أمنيًا؛ لمنع امتداد النيران إلى الأماكن المجاورة، وجارٍ السيطرة على النيران وإخمادها.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، لمعرفة سبب الحريق، وهل توجد شبهة جنائية أم لا.