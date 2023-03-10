السيطرة على حريق التهم محتويات شقة في حلوان دون إصابات.. ماس كهربائي

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، في السيطرة على حريق نشب في شقة سكنية بمدينة حلوان، ما أسفر عن تفحم محتويات الشقة بالكامل، دون وقوع خسائر بشرية.

بلاغ بحريق في شقة بحلوان

ورد بلاغ لغرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، باشتعال النيران في شقة سكنية بشارع أحمد أنسي في حلوان.

وعلى الفور جرى الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وانتقل رجال الحماية المدنية لموقع الحريق، وبالاشتراك مع رجال حي حلوان برئاسة اللواء حسام طوبار، أمكن السيطرة على النيران وإخمادها.

وبالفحص تبين حدوث ماس كهربائي نتج عنه الحريق وتفحم محتويات الشقة بالكامل، دون وقوع خسائر بشرية.