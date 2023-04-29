رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

رئيس جامعة حلوان: السيطرة على حريق محدود بفناء كلية الهندسة

كتب:

أحمد أبوضيف
08:10 ص | السبت 29 أبريل 2023
رئيس جامعة حلوان

رئيس جامعة حلوان

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، أنه جرت السيطرة على حريق محدود في بعض المخلفات بفناء كلية الهندسة، دون حدوث خسائر مادية أو إصابات بشرية.

وقال رئيس جامعة حلوان، إن الحريق نشب في بعض مخلفات التجديدات بكلية الهندسة، وجرت عملية الإطفاء دون أي أضرار.

الحريق بعيد عن المدرجات

وتابع بأن الحريق كان في الفناء أمام مبنى قسم الاتصالات وليس داخل المبني، وأنه جرت السيطرة تماما على النيران، وأن الحريق كان بعيدا عن المدرجات ومعامل الكلية.

اقرأ المزيد:

رئيس جامعة حلوان يشارك في إفطار هندسة المطرية 

رفع كفاءة محور جامعة حلوان للحد من التكدس المروري

رئيس جامعة حلوان يناقش مستقبل وآليات تطوير كليات التربية الرياضية

فريق E-Rally جامعة حلوان يحصد جوائز تحدي المركبات في الإمارات

جامعة حلوان تعقد الملتقى الأول لمنسقي أنشطة الأشخاص ذوي الإعاقة  

رئيس جامعة حلوان: مستشفى بدر الجامعي يستقبل 13 ألف مريض شهريًا
أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.