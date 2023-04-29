رئيس جامعة حلوان: السيطرة على حريق محدود بفناء كلية الهندسة

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، أنه جرت السيطرة على حريق محدود في بعض المخلفات بفناء كلية الهندسة، دون حدوث خسائر مادية أو إصابات بشرية.

وقال رئيس جامعة حلوان، إن الحريق نشب في بعض مخلفات التجديدات بكلية الهندسة، وجرت عملية الإطفاء دون أي أضرار.

الحريق بعيد عن المدرجات

وتابع بأن الحريق كان في الفناء أمام مبنى قسم الاتصالات وليس داخل المبني، وأنه جرت السيطرة تماما على النيران، وأن الحريق كان بعيدا عن المدرجات ومعامل الكلية.