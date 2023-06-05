مصر تسجل أول 13 ألف مولود بعد وصول عدد السكان إلى 105 ملايين

أكدت الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة أن مصر سجلت أول 13 ألف مولود بعد وصول عدد سكان مصر اليوم الاثنين الموافق 5 يونيو 2023، إلى 105 ملايين و13 ألفا و331 نسمة، وذلك خلال يومين من وصول عدد السكان إلى 105 ملايين يوم السبت الماضي، بزيادة بلغت 6.7 ألف نسمة في اليوم الواحد و277.7 نسمة في الساعة و4.6 في الدقيقة.

وكانت «الوطن» قد نشرت تقريرا يوم الخميس الماضي بتوقعات وصول عدد سكان مصر بالداخل يوم السبت 3 يونيو2023 إلى 105 ملايين نسمة.

زيادة المليون الخامس خلال 8 شهور

وشهدت مصر زيادة عدد سكان مصر للمليون الخامس بعد مرور حوالي 8 شهور، حيث إن عدد السكان قد بلغ 104 ملايين نسمة يوم السبت الموافق 1-10-2022، وفقاً لما أعلنته الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المرتبطة بقاعدة بيانات تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان.

ومع بلوغ عدد السكان 105 ملايين نسمة، يكون قد تحققت زيادة سكانية -الفرق بين أعداد المواليد والوفيات- قدرها مليون نسمة خلال 245 يوماً أي 8 شهور و5 أيام، أي نحو 4082 نسمة في اليوم، و170 نسمة كل ساعة و3 نسمات تقريبا في الدقيقة، أي زيادة سكانية بمعدل فرد كل 21.2 ثانية.

وبلغ عدد المواليد خلال الفترة 1-10-2022 إلى 5-6-2023، 1.405 مليون بمتوسط يومي 5683 مولودا و237 مولودا كل ساعة، بينما بلغ متوسط عدد المواليد كل دقيقة نحو 4 مواليد، بما يعني مولود كل 15 ثانية تقريباً.

ويلاحظ زيادة الفترة الزمنية التي تحقق فيها هذا المليون لتصبح 245 يوما مقابل 221 يوماً خلال المليون السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض أعداد المواليد خلال هذه الفترة، ليصل متوسط عدد المواليد اليومية إلى 5683 مقابل 6089 مولودا في اليوم، خلال الفترة التي تحقق فيها المليون السابق.

انخفاض معدل المواليد وفقاً للبيانات الأولية لعام 2022

وانخفض معدل المواليد وفقاً للبيانات الأولية لعام 2022 ليصل إلى 21.2 في الألف عام 2022، إذ سجلت محافظات أسيوط، سوهاج، المنيا، قنا وبني سويف، أعلى معدلات للمواليد 27.2، 26.9، 26.0، 26.0، و24.3 لكل ألف من السكان على الترتيب، فيما سجلت محافظات بورسعيد ودمياط والدقهلية والإسكندرية والغربية، أقل المعدلات 13.7، 16.4، 17.5، 17.7، و17.8 لكل ألف من السكان على الترتيب.