الساعة السكانية: 863 ألف نسمة زيادة في عدد سكان مصر خلال 7 أشهر

كشفت الساعة السكانية التابعة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي عدد سكان مصر اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023، ارتفع إلى 104 ملايين و935 ألفا و302 نسمة مقابل 104 ملايين و72 ألفا و100 نسمة في 17 أكتوبر2022، بزيادة تبلغ 863 ألفا و202 نسمة، خلال 7 أشهر في الفترة من 17 أكتوبر 2022 إلى 16 مايو 2023 ، بواقع 123.3 ألف نسمة زيادة شهريا و4 آلاف و110 نسمة يوميا، و171 نسمة في الساعة و2.8 مولود في الدقيقة.

10 ملايين و236 ألفا عدد سكان العاصمة

كما رصدت الساعة السكانية، عدد سكان القاهرة وباقي المحافظات، حيث تبين أن عدد سكان القاهرة اليوم بلغ 10 ملايين و236 ألفا و255 نسمة، لتكون العاصمة هي الأعلى من بين محافظات الجمهورية في عدد السكان.

7.9 ملايين عدد سكان محافظة الشرقية

وجاءت محافظة الجيزة في المركز الثاني، حيث بلغ عدد سكانها نحو 9 ملايين و499 ألفا و50 نسمة، واحتفظت محافظة الشرقية بالمركز الثالث في عدد السكان حيث بلغ عدد سكانها 7 ملايين و898 ألفا و870 نسمة، لتستمر هذه المحافظات الثلاث هي الأكثر مواليد ومعدلات سكان على مستوى الجمهورية، بينما جاءت 7 محافظات أخرى من الوجهين البحري والقبلي في قائمة الأكثر عشر محافظات في عدد السكان على النحو التالي:

- بلغ عدد سكان محافظة الدقهلية 7 ملايين و43 ألفا و141 نسمة.

- بلغ عدد سكان محافظة البحيرة 6 ملايين و871 ألفا و162 نسمة.

- بلغ عدد سكان محافظة المنيا 6 ملايين و307 آلاف و894 نسمة.

- بلغ عدد سكان محافظة القليوبية 6 ملايين و127 ألفا و517 نسمة.

- بلغ عدد سكان محافظة الغربية 5 ملايين و716 ألفا و528 نسمة .

- بلغ عدد سكان محافظة سوهاج 5 ملايين و641 ألفا و544 نسمة.

- بلغ عدد سكان محافظة أسيوط 5 ملايين و50 ألفا و68 نسمة.

- بلغ عدد سكان محافظة المنوفية 4 ملايين و729 ألفا و917 نسمة.

- بلغ عدد سكان محافظة الفيوم 4 ملايين و83 ألفا و102 نسمة.

- بلغ عدد سكان محافظة كفر الشيخ 3 ملايين و704 آلاف و49 نسمة.

- بلغ عدد سكان محافظة قنا 3 ملايين و623 ألفا.

- بلغ عدد سكان محافظة بني سويف 3 ملايين و588 ألفا و906 نسمة.