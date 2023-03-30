 الساعة السكانية: 750 ألف نسمة زيادة في عدد سكان مصر خلال 6 أشهر

أعلنت الساعة السكانية في الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصول عدد سكان مصر، اليوم الخميس، إلى 104 ملايين و751 ألفا و880 نسمة، بزيادة بلغت نحو، 750 ألفًا خلال 6 أشهر حيث كانت الساعة السكانية قد كشفت عن أنّ عدد سكان مصر بلغ نحو 104 ملايين نسمة في الأول من أكتوبر 2022.

ووفقا لما أعلنته الساعة السكانية، فقد شهدت الزيادة السكانية مراحل عدة منذ وصول عدد السكان إلى 100 مليون نسمة في شهر 11 فبراير 2020، على النحو التالي:

عدد سكان مصر

- وصل عدد سكان مصر إلى 101 مليون في أول أكتوبر 2020، بزيادة مليون نسمة في أقل من عام ميلادي.

- وصول عدد سكان مصر إلى 102 مليون في 5 يوليو 2021.

- وصول عدد السكان إلى 103 مليون نسمة يوم الثلاثاء 22 فبراير 2022.

- وصول عدد سكان مصر إلى 104 ملايين نسمة في أكتوبر 2022، بزيادة مليون نسمة خلال 8 أشهر فقط.

- آخر زيادة في عدد السكان، وصل إلى نحو 104 ملايين و750 ألف نسمة، اليوم، بزيادة 750 ألف نسمة خلال 6 أشهر تقريبا.

الزيادة السكانية

وإليكم عدد سكان المحافظات العشر الأولى في الزيادة السكانية على الترتيب:

- القاهرة عدد سكانها 10 ملايين و224 ألفا و264 نسمة.

- الجيزة وعدد سكانها 9 ملايين و483 ألفا و584 نسمة.

- الشرقية وعدد سكانها 7 ملايين و885 ألفا و765 نسمة.

- الدقهلية وعدد سكانها 7 ملايين و33 ألفا و782 نسمة.

- البحيرة وعدد سكانها 6 ملايين و858 ألفا و735 نسمة.

- المنيا وعدد سكانها 6 ملايين و292 ألفا و674 نسمة.

- القليوبية وعدد سكانها 6 ملايين و118 ألفا و368 نسمة.

- سوهاج وعدد سكانها 5 ملايين و702 ألفا و152 نسمة.

- الغربية وعدد سكانها 5 ملايين و423 ألفا و110 نسمات.