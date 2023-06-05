عاجل.. أول تصريح من الفنان حسام داغر بعد تعرضه لأزمة صحية طارئة

خرج الفنان حسام داغر من العناية المركزة إلى غرفة عادية في أحد المستشفيات التي نُقل لها أمس، في مدينة الشيخ زايد إثر تعرّضه لأزمة صحية مفاجئة.

حسام داغر يطمئن جمهوره

وطمأن الفنان حسام داغر جمهوره، من خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن حالته الصحية قائلا: «الحمدلله خرجت من العناية المركزة وبقيت أحسن.. وطالب جمهوره بالدعاء له».

الحالة الصحية للفنان حسام داغر

يذكر أنّ المخرج أحمد داغر شقيق الفنان حسام داغر كشف عن تعرض شقيقه لوعكة صحية، من خلال منشور عبر صفحته الخاصة على موقع فيسبوك حيث قال: «حسام أخويا تعبان جدا واتحجز في الرعاية المركزة في مستشفي الشيخ زايد».