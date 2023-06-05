نجوم الفن يدعمون حسام داغر في أزمته الصحية: سلامات يا سمسم

كشف عدد من نجوم الفن، عن دعمهم للفنان حسام داغر، في الأزمة الصحية التي يمرّ بها، حيث أعلن شقيقه أحمد داغر، عبر حسابه على فيس بوك، احتجازه في العناية المركزة، وقال: «حسام أخويا تعبان جدا واتحجز في العناية المركزة في مستشفى الشيخ زايد».

دعم نجوم الفن لحسام داغر

انهالت تعليقات الفنانين على منشور شقيق حسام داغر، حيث علّق إسلام جمال: «سلامتك يا حُس ألف سلامة»، بينما علّقت هنا الزاهد: «ألف سلامة عليك»، وقالت ألفت عمر: «سلامتك ألف سلامة عليك يا داغر يا غالي».

وقالت ريهام عبدالغفور: «حبيبي يا سمسم سلامتك»، بينما كتب هشام إسماعيل: «ألف سلامة يا حبيبي يا رب بالشفاء العاجل»، وعلّق مدحت تيخة: «ألف سلامة عليك يا حسام يا حبيبي وربنا يشفيك ويعافيك وتقوم بالسلامة بإذن الله».