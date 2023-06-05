أزمات صحية تلاحق 3 فنانين.. آخرها إيداع حسام داغر العناية المركزة

شهد مطلع الأسبوع الجاري، إصابة عدد من الفنانين واحتجازهم داخل المستشفيات، إثر تعرضهم لأزمات صحية مفاجئة، ليُثار قلق وخوف الجمهور، لاسيما وأنّ الأمر جاء مفاجئًا، وترصد «الوطن» تطورات الحالة الصحية لبعض الفنانين المُصابين، وهم كالتالي:-

حسام داغر يتعرض لوعكة صحية

تعرض الفنان حسام داغر، لوعكة صحية في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، ليُتمّ احتجازه داخل العناية المركزة، بأحد مستشفيات الشيخ زايد، بينما تطورات الحالة الصحية لم تضح بعد.

وكتب المخرج أحمد داغر، شقيق حسام داغر، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «حسام أخويا تعبان جدًا.. واتحجز في الرعاية المركزة في مستشفى الشيخ زايد».

لقاء سويدان داخل المستشفى

كما تعرضت الفنانة لقاء سويدان، لأزمة صحية مفاجئة مؤخرًا، دخلت على إثرها أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، لتخضع لعملية جراحية على الفور، فيما تشهد حالتها الصحية تحسنًا كبيرًا، لتعود لاستئناف نشاطها الفني خلال الأسابيع القليلة المُقبلة.

طارق عبدالعزيز يستكمل علاجه في المستشفى

وخرج الفنان طارق عبدالعزيز من المستشفى، ليستكمل فترة العلاج في المنزل، إذ خضع لعملية تركيب قسطرة ودعامات بالقلب، بعد أزمة صحية طارئة، قد تعرض لها قبل أيام.

وحرص طارق عبدالعزيز، على طمأنة الجمهور، في أول تعليق له بعد الأزمة الصحية، إذ كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «اللهم لك الحمد دائمًا وأبدًا، تمت القسطرة الثانية وتركيب الدعامات بنجاح، وبطمن الجميع إني بخير الحمد لله، وبشكرهم على الدعاء ومحاولة الاطمئنان الدائم بكل الطرق، وللشكر قائمة لا تنتهي على رأسهم الجمهور الغالي المحب اللي ملأ الصفحات بالدعاء، وللصحافة المصرية في تحري الدقة قبل النشر، ولبيتنا الكبير نقابة المهن التمثيلية بداية من دكتور أشرف زكي مروراً بالعزيزة نهال عنبر اللي بذلت أقصى جهد لتذليل أي عقبات، ومفيش انتهاء لأن القائمة لا تنتهي.. وشكراً مش هتوفي حقوق ناس تانية عارفين نفسهم منهم أهلي وأسرتي وأصدقاء الجامعة وأولادهم».