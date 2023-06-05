عضو الحزب الشيوعي الصيني: نقدر موقف مصر الداعم لبكين في قضايا حقوق الإنسان

استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم، بمقر المجلس تشو تشينغ شان، عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني والوفد المرافق لهم.

تفاصيل اللقاء

في بداية اللقاء، أعرب المستشار عبد الرازق عن تقديره لمواقف الصين الداعمة لمصر في القضايا الإقليمية والدولية وخاصة فيما يتعلق بمطلبها العادل في قضية سد النهضة، متمنيا أن تمتثل إثيوبيا إلى الأعراف الدولية.

ومن جانبه، قدم تشو تشينغ شان الشكر للمستشار عبد الرازق على حفاوة الاستقبال، ناقلاً له تحيات رئيس الحزب الشيوعى الصيني.

«تشينغ شان» يشيد بدعم مصر للصين في حقوق الإنسان

وأشاد بما تشهده مصر تحت قيادة الرئيس السيسي من إنجازات تحافظ على استقرارها وترفع تأثيرها بشكل قوي إقليميا وعالميا.

وأعرب تشينغ شان عن تقديره للموقف المصري الداعم للجانب الصيني في قضايا حقوق الإنسان ووحدة الأراضي الصينية خاصة فيما يتعلق بقضيتى تايوان وهونج كونج، مثمنا دور مجلس الشيوخ المصري برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق فى تعزيز العلاقات البرلمانية و التشريعية بين الدولتين الصديقين لتحقيق مصالح الشعبين.

حضر اللقاء المستشار بهاء الدين أبوشقة والنائبة فيبي فوزي وكيلا المجلس، والمستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام، النائب حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، النائب حازم عمر رئيس لجنة العلاقات الخارجية والسفير صلاح عبد الصادق مساعد وزير الخارجية للشؤون البرلمانية ولياو لي تشانغ سفير الصين بالقاهرة.