وزير الخارجية يؤكد لرئيس المجلس العالمي للمياه خطورة ملء سد النهضة دون اتفاق

استقبل سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم، لويك فوشون رئيس المجلس العالمي للمياه، الذي يزور مصر للمشاركة في فعاليات الدورة الخامسة لأسبوع القاهرة للمياه.

وفي تصريح للسفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أشار إلى أن الوزير سامح شكري أعرب عن ترحيبه بالضيف وحرصه على المشاركة في أسبوع القاهرة للمياه منذ دورته الأولى، مقدما الشكر لمواقفه الداعمة لمصر فيما يتعلق بما تواجهه من نقص حاد في مواردها المائية.

واستعرض وزير الخارجية التحديات المرتبطة بأمن مصر المائي، وفي مقدمتها السد الإثيوبي ومخاطر ملئه وتشغيله دون التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يجري التوصل إليه بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن القواعد الحاكمة لعمل هذا السد.

تخصيص فغاليات متعددة للمياه بمؤتمر المناخ

وكشف المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن رئيس المجلس العالمي للمياه أشاد خلال اللقاء بالجهود والإسهامات المصرية الكبيرة على المستوى العالمي في وضع قضايا المياه على أولويات الأجندة الدولية، معربا عن تطلعه لأن يستمر هذا الدفع والاهتمام بقضية المياه خلال مؤتمر المناخ المقبل، وهو ما أمن عليه وزير الخارجية، مؤكدا أن الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ قامت بالفعل بجهد كبير في هذا الإطار، وخصصت فعاليات متعددة خلال المؤتمر لهذا الغرض؛ إدراكا منها للأهمية الكبرى لقضية المياه وارتباطها بحياة الشعوب واستقرار المجتمعات.

مصر تتطلع للخروج بتوصيات فارقة من أسبوع القاهرة للمياه

ومن ناحية أخرى، أوضح السفير أبو زيد أن اللقاء تطرق إلى الاستعدادات الخاصة بمؤتمر الأمم المتحدة للمياه في 2023، وتطلع مصر لأن يسفر عن توصيات تمثل علامة فارقة في تعامل المجتمع الدولي مع قضايا المياه بكل أبعادها.

وأكد الوزير شكري، أن مصر حريصة على أن يسفر أسبوع القاهرة للمياه عن توصيات تدفع في هذا الاتجاه أيضا.