«زراعة الشيوخ» توصي باستحداث جهة للاستفادة من منظومات الري الذكي

ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعاتها مساء اليوم، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس اللجنة، 3 اقتراحات برغبة مقدمة من النائبة سماء سليمان بشأن الاستفادة من منظومة الزراعة الذكية لتوفير المياه، وبشأن الاستفادة من منظومة إدارة مياه الآبار التي استحدثتها الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء للتكيف مع التغير المناخي، وبشأن الاستفادة من منظومة الري الذكي لتوفير ثلث المياه المستخدمة في زراعة الأرز والتي استحدثتها الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء للتكيف مع التغير المناخي، وذلك بحضور المسؤولين عن وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري والتعليم العالي والبحث العلمي.

واستعرضت النائبة سماء سليمان، الاقتراحات المقدمة منها، مؤكدة أهمية الوقوف على مدى استفادة وزارة الزراعة من الابتكارات والأبحاث سواء في التكيف مع التغيرات المناخية أو المتعلقة بمنظومة المياه والري الذكي، لا سيما في ظل استحداث الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء من خلال البحث العلمي طرقا جديدة للزراعة الذكية لتوفير المياه المستخدمة في زراعة العديد من المحاصيل دون المساس بكمية المحصول.

ومن جانبه، أكد المهندس عبد السلام الجبلي، أهمية تلك الاقتراحات في الفترة الحالية، التي تشهد خطوات جادة من الدولة للتوسع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي وكذلك تشهد إقبال عدد كبير من المستثمرين نحو الاستثمارات الزراعية في ظل ما تحققه حاليا من عائد مناسب، مقارنة باستثمارات أخرى.

مشروعات الاستصلاح الجديدة

وأكد الجبلي أهمية الاستفادة من هذه التقنيات الجديدة لا سيما في مشروعات الاستصلاح الجديدة التي تتضمن مساحات واسعة، يسهل فيها تطبيق المنظومة الحديثة، وذلك يكون بناء على دراسات وتنسيق بين الجهات المعنية بالرصد المناخي والمياه والزراعة والبحث العلمي.

وأشار الدكتور محمد نجيب، ممثل الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، إلى وجود عدد من المشكلات التي تواجه منظومة إدارة مياه الآبار التي استحدثتها الهيئة للتكيف مع التغير المناخي مثل ضعف البنية التحتية لشبكة الإنترنت والاتصالات وكثرة انقطاع الكهرباء.

ودعا إلى أهمية تعميم تلك المنظومة، والاعتماد على منتجات الهيئة محلية الصنع في تطبيقها.

وأشار الدكتور عبدالعزيز بلال، ممثل الهيئة القومية للاستشعار عن بعد، عن نجاح تطبيق المنظومة في توفير ثلث كمية المياه في زراعة الأرز بمنطقة سخا.

وأكد الدكتور أسامة عبدالظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية أهمية، منظومة إدارة مياه الآبار، في تقليل كميات المياه المستخدمة في الزراعة مع الحفاظ على كميات المحاصيل المنتجة.

وأشار الدكتور محمد الخولي مدير معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أهمية تلك التقنيات ومنظومة الري الذكي، داعيا لاستغلال هذه التقنيات أيضا في باقي مهام وإجراءات الزراعة مثل التسميد وغيرها، معلنا استعداد الوزارة لتطبيق التجربة والتقييم.

واتفق الأعضاء خلال الاجتماع على ضرورة إنشاء كيان جديد تابع لمجلس الوزراء يضم جميع الجهات المعنية بتنفيذ منظومات الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء للتكيف مع التغير المناخي الخاصة بالقطاع الزراعي لتنميته، والاستفادة منها، وضمان عدم تكرار المشكلات السابقة.

التوسع في نشر ثقافة استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة

كما أشاروا إلى ضرورة التوسع في نشر ثقافة استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والرى بين صغار المزارعين وحثهم وتشجيعهم على تبنيها، وتقديم الدعم اللازم لهم من معلومات وأدوات وأساليب وبناء القدرات المطلوبة لديهم.

وطالبت النائبة سماء سليمان مقدمة الاقتراحات أن تتضمن توصيات اللجنة ضرورة زيادة ميزانية البحث العلمي الخاصة بالهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء للتكيف مع التغير المناخي؛ نظرا لأهمية استخدامات وأثر البحث العلمي على القطاع الزراعي.