أستاذ تمويل: مصر تلعب دورا اقتصاديا كبيرا في أفريقيا منذ عام 2014

قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، إنّ مصر لعبت دورا كبيرا للغاية في القارة على المستوى الاستراتيجي والسياسي والأمني والاقتصادي منذ عام 2014.

وأضاف «إبراهيم» خلال حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري مقدم برنامج «كلام في السياسة»، على قناة «اكسترا نيوز»: «قبل عام 2014 لم يكن يتاح للدولة المصرية أن تلعب هذا الدور في القارة الأفريقية على الصعيد الاقتصادي، ومنذ عام 2014 فإن مصر تتعامل مع مشكلات جذرية في بنية الاقتصاد المصري».

مصر تعاملت مع مشكلات الكهرباء لأكثر من هدف

وتابع أستاذ التمويل والاستثمار، أنّ مصر تعاملت مع مشكلات الكهرباء لأكثر من هدف مثل تلبية احتياجات المصانع والمنازل، بالإضافة إلى تحقيق مستهدفات الدولة المصرية في المحيطين الإقليمي والدولي، وهذا ما يتسق مع استراتيجية التنمية في 2063.