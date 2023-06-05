وزيرة التخطيط لـ«أحمد الطاهري»: نحاول التوازن بين الاستثمار وتوفير فرص العمل

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة عرضت اليوم أمام مجلس الشيوخ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومعدلات النمو المستهدفة ومعدلات التشغيل في ظل الأوضاع الحالية وعدم اليقين والتأثير الجيوسياسي بسبب الأزمة الأوكرانية، ما انعكس على مستوى أسعار السلع الأساسية مثل القمح والزيت، وأثر على معدلات التضخم، وبالتالي الدولة تقوم بجهود عبر مؤسساتها وسياستها النقدية وتضخ سلعا مخفضة لتقليل عبء التضخم ومعدلاته.

السعيد: ركزنا على المشروعات التي بلغت نسبة التنفيذ فيها 70%

وأضافت «السعيد» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلام في السياسة» مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، على شاشة «إكسترا نيوز»، أنه خلال وضع الخطة الجديدة تكون هناك مستهدفات لتوجيه الاستثمارات، وبالتالي ركزنا بشكل أساسي على المشروعات التي أوشكت على الانتهاء بنسبة 70%، حتى تنتهي العام المقبل وتبدأ في العمل ويشعر المواطن بعائد الاستثمار، فأكون عظمت العائد دون الدخول في استثمارات جديدة بأموال جديدة تزيد من الأسعار.

وتابعت وزيرة التخطيط أنَّ الوزارة تحاول دائما عمل توازنات بين حجم الاستثمارات وألا تكون أكثر من اللازم فيزيد التضخم، وتوفير فرص العمل.