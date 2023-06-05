مقرر الاستثمار بالحوار الوطني: جلسة الغد تناقش دور صندوق مصر السيادي في التنمية

قال النائب أيمن محسب مقرر لجنة الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، إن جلسة المحور الاقتصادي التي ستنطلق غدا ضمن جلسات الحوار الوطني ستكون ثرية ومفيدة بشكل كبير جدا للاقتصاد والمواطن المصري.

صندوق مصر السيادي

وأضاف محسب، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، أن الجلسة التي يشهدها الحوار الوطني في المحور الاقتصادي غدا الثلاثاء، ستتناول أمر صندوق مصر السيادي ودوره في التنمية، والقطاعات التي ستخرج منها الدولة لإفساح المجال للقطاع الخاص لدخولها.

وتابع مقرر لجنة الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني: «الجلسة ستتناول الاستثمارات الحكومية التي يجب على الحكومة زيادتها في الفترة المقبلة، وستضع الإطار الحقيقي للاقتصاد المصري مستقبلا، بحضور ومشاركة كل خبراء مصر والاقتصاديين».

أولويات الاستثمارات العامة

وتستأنف جلسات الحوار الوطني أعمالها في الأسبوع الثالث، بحضور كثيف ومشاركة متنوعة من مختلف التيارات والفئات والخبراء، وتبدأ غدا الثلاثاء بالمحور الاقتصادي بمناقشة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، والزراعة والأمن الغذائي على مائدتها.