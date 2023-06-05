أستاذ علوم سياسية: على أفريقيا امتلاك جماعة اقتصادية في 2028 بموجب معاهدة أبوجا

قال الدكتور محمود زكريا أستاذ العلوم السياسية بكلية الدراسات الأفريقية جامعة القاهرة، إن بداية التكامل الاقتصادي الإقليمي بين الدول الأفريقية، كان في معاهدة لاجوس في نيجيريا 1980، التي تحدثت عن إنشاء سوق أفريقية مشتركة، ووضعت مرحلتين لتحقيق التكامل الاقتصادي؛ إحداهما تخص الثمانينيات، والأخرى تخص التسعينيات، لكن المعاهدة الأكثر انتشارا تحت مظلة منظمة الوحدة الأفريقية سابقا هي معاهدة أبوجا يونيو 1991، إذ تحدثت عن تأسيس ما يعرف بالجماعة الاقتصادية الإفريقية، وحددت 6 مراحل لإنشاء هذه الجماعة بمدى زمني يصل إلى 34 سنة بداية من 1994 وحتى 2028.

تطوير الأداء في المناطق التي بها تجمعات

وأضاف «زكريا» خلال استضافته في برنامج «كلام في السياسة» مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري على شاشة «إكسترا نيوز»، أنه بموجب معاهدة أبوجا فإنه في عام 2028 يجب أن نمتلك في القارة الأفريقية ما يعرف بالجماعة الاقتصادية الأفريقية، على 6 مراحل، الأولى إنشاء تجمعات اقتصادية في الأقاليم التي لا توجد بها تجمعات وتطوير الأداء في المناطق التي بها تجمعات، والمرحلة الثانية الإلغاء التدريجي للحواجز الجمركية وغير الجمركية، وحدث بنسبة كبيرة حيث أطلقت كوميسا عام 2000 منطقة التجارة الحرة، وبها 11 دولة من بينها مصر، وأعطت للمنتجات إعفاء كاملا على أن تكون بلد المنشأ من كوميسا.

15 تجمعا في أفريقيا

وتابع أستاذ العلوم السياسية، أنَّ هناك 15 تجمعا في إفريقيا، والاتحاد الأفريقي لا يعترف سوى بثمانية تجمعات بقرار في 2006، وهي تجمعات: ساديك، كوميسا، إياك، الساحل والصحراء، شرق إفريقيا، اتحاد المغرب العربي، إيكاس، وبالتالي إقامة منطقة التجارة الحرة تكون بين الدول الأعضاء في هذه التجمعات، وفرض ضريبة جمركية على غير هذه الأعضاء.