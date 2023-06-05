7 معلومات عن وزير الصحة الأسبق الدكتور أحمد عماد الدين.. توفي بأزمة قلبية

توفي منذ قليل، الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان الأسبق، عن عمر يناهز 67 عاما، داخل مستشفى خاص بمدينة نصر، إثر أزمة قلبية أصيب بها بشكل مفاجئ وتم نقله بشكل سريع لإجراء عملية قلب مفتوح ولكنه توفي.

معلومات عن وزير الصحة الأسبق

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي المعلومات الكاملة عن وزير الصحة الأسبق، الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وهي كالتالي:

- ولد في 8 يونيو 1955

- حصل على بكالوريوس الطب عام 1985.

- من أشهر جراحي العظام في مصر.

- تولى منصب عميد كلية الطب جامعة عين شمس سابقا.

- في عهد الدكتور أحمد عماد دخلت كلية الطب ضمن الـ300 الأوائل لكليات الطب المصنفة على مستوى العالم.

مناصب تقلدها الدكتور أحمد عماد الدين

- تولى عدد من المناصب الهامة آخرها وزيرا للصحة.

- كان من بين 3 أطباء خضعوا لدورة تدريبية هامة ومكثفة على جهاز مفصل حوض لا يتجاوز حجمه ‏3 سنتيمترات، يسمح بعودة الحركة الطبيعية بنسبة ‏95%‏، خلال‏ 15‏ يومًا.