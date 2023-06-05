لقاء سويدان تكشف تطورات حالتها الصحية بعد إجراء عملية جراحية

أجرت الفنانة لقاء سويدان عملية جراحية، أمس، بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة منذ فترة، وقالت الفنانة لقاء سويدان في تصريح خاص لـ«الوطن»، «الحمد لله أنا بخير حاليا، وانتهيت من إجراء العملية الجراحية، وكنت اتفقت على العملية منذ فترة، وبفضل الله تمت على خير».

وحرص عدد من نجوم الفن على زيارة الفنانة لقاء سويدان، بعد إجرائها العملية الجراحية، منهم الفنان أحمد صفوت، وشيري عادل، وطارق صبري، وغيرهم من الفنانين.

أخر أعمال الفنانة لقاء سويدان

وقدمت الفنانة لقاء سويدان مؤخرا مسرحية «سيد درويش» بالموسم الرابع بشخصية «جليلة العالمة»، وشاركها بطولة المسرحية الفنان ميدو عادل، الذي جسد دور سيد درويش، وشارك في بطولة المسرحية عددا من النجوم منهم سيد جبر، علاء الحريرى، محمد عنتر، وماهر عبيد، ويوسف عبيد، وسعيد البارودى، ومحمد الشربينى، وعدد أخر من الفنانين.

لقاء سويدان وأغنية «لو على قلبي»

وتميزت الفنانة لقاء سويدان بصوتها الرائع، حيث أعادت مؤخرا غناء أغنية «لو على قلبي» للمطرب فضل شاكر، وقدمتها بتوزيع جديد، والأغنية من كلمات ربيع السيوفى، وتوزيع عصمت، وقام بهندسة الصوت محمد إسماعيل.