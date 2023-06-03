نقيب «صيادلة الغربية» يطالب وزير الصحة بتعديل بطاقات التوصيف الوظيفي

قال الدكتور هاني دنيا، نقيب صيادلة الغربية، إن التوصيف الوظيفي وتولي المناصب القيادية أمر مهم، مشيرا إلى أن عام 2017 شهد صدور قرار بموافقة التنظيم والإدارة على تعديل بطاقات التوصيف الوظيفي المهني للأطباء والصيادلة والأسنان والعلاج الطبيعي للمناصب القيادية.

تعديل الوصف الوظيفي

وأضاف «دنيا»، خلال كلمته في مؤتمر جهود اتحاد أمل صيادلة مصر لإنهاء الحراسة القضائية عن النقابة: «نطالب بتعديل الوصف الوظيفي، حتى يتم الاستفادة من مهارات الصيادلة في الإدارة والجودة والمكافحة الصيدلي يدرس العلوم الإدارية والمالية».

وتابع: «الأطباء هم قادة المنظومة الصحية، والصيادلة يقفون جنبا إلى جنب مع الأطباء، خاصة أن هناك حالات عجز شديدة في الأطباء والتمريض، لذلك نطالب أن يكون للصيادلة دور في الإدارة على أن يتفرغ الأطباء لأداء مهامهم المهنية».

مكافحة الأوبئة

واستكمل: «الصيادلة شركاء في كل المبادرات الرئاسية، وفي مكافحة فيروس كورونا، وكل الجهود التي أسندت إليهم كانوا على قدر كبير من المسئولية فيها، لذلك نطالب وزير الصحة بسرعة تعديل بطاقات التوصيف الوظيفي للصيادلة».